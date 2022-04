Android : Google va mieux protéger les utilisateurs contre les applications inutilisées

Une nouvelle mise à jour accompagnée d'un courriel de Google révèle que son programme Play Protect supprimera désormais automatiquement les autorisations inutilisées des applications Android que vous n'avez pas utilisées depuis un certain temps.

Si vous utilisez un téléphone fonctionnant sous Android 11 ou une version plus récente, vous avez probablement déjà reçu une notification du système indiquant que vous avez des applications que vous n'avez pas utilisées depuis un certain temps, et qu'à cause de cela, Android va automatiquement révoquer leurs autorisations.

Google avait introduit cette fonctionnalité très utile avec Android 11 pour s'assurer que seules les applications que vous utilisez ont accès à vos données personnelles. Apple avait d'ailleurs adopté une approche similaire dans iOS 13. Le problème, c’est que les smartphones les plus anciens qui n’ont pas reçu la mise à jour Android 11 ne disposaient pas de cette fonctionnalité qui améliore pourtant la sécurité des utilisateurs face aux applications qui continue d'utiliser les données personnes des utilisateurs. Cela va bientôt changer, puisque Google a annoncé qu’elle allait arriver sous les appareils fonctionnant sous Android 6.0 et plus.

Google va améliorer la sécurité des smartphones Android les plus anciens

À l’automne dernier, Google avait annoncé que la suppression automatique des autorisations des applications allait arriver au mois de décembre 2021 sur les smartphones Android les plus anciens, mais celle-ci avait finalement été reportée au début de l’année 2022. Comme promis, Google a donc enfin commencé à la déployer au début du mois d’avril sur les appareils fonctionnant sous Android 6.0 et plus via Google Play Protect.

Si vous avez un appareil éligible à cette nouvelle fonctionnalité, c’est-à-dire un appareil qui tourne sous Android 6, 7, 8, 9 ou 10, vous devriez voir la nouvelle option « Permissions pour les applications non utilisées » dans les paramètres de Play Protect dès que la fonction sera disponible. Pour cela, vous devrez vous rendre sur le Google Play Store, puis cliquer sur votre image de profil en haut à droite. Ensuite, sélectionnez l’option « Play Protect ». En bas de la page, la nouvelle option devrait apparaître bientôt.

Source : Android Authority