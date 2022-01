Android : Google développe un widget inspiré de Screen Time sur iOS

Google travaille sur un nouveau widget pour Android inspiré de l'une des fonctions intégrées par Apple depuis plusieurs années dans iOS. Il s'agit de Screen Time, appelé aussi Temps d'Écran. Celui-ci crée un rapport périodique sur l'utilisation du smartphone. Ce nouveau widget serait intégré à la boîte à outils Bien-être Numérique.

Digital Wellbeing, appelé “Bien-être numérique” en français, est une boîte à outils lancée en 2018 et développée pour intégrer plus intelligemment le numérique dans nos quotidiennes. Accessibles via le menu Paramètres d'Android, elle permet de gérer finement le nombre de notifications que vous recevez, les périodes où vous devez vous concentrer ou vous reposer, ainsi qu'un indicateur des applications les plus utilisées. Vous pouvez également fixer une limite pour chaque application.

Lire aussi – 21% des Français sont incapables de se passer de leur smartphone pendant 24h

Cette dernière partie est encore assez peu développée et pas si pratique. Android permet d'afficher le temps d'utilisation d'une application, que l'écran soit allumé ou non, ainsi qu'un histogramme avec le temps d'utilisation quotidien. Les mêmes données existent pour le nombre d'activations et le nombre de notifications. Mais vous n'avez pas de données cumulatives sur la semaine ou sur une catégorie spéciale. Il n'y a pas non plus de détails heure par heure. Et surtout, l'accès à ces informations se fait exclusivement par le biais du menu de réglage du téléphone. L'expérience est donc moins pratique si vous comparez à celle de Screen Time arrivé avec iOS 12

Google travaille sur un widget qui s'inspire de Screen Time sur iOS

En effet, Screen Time est plus pratique, Google ne compte pas s'avouer vaincu. La firme prépare de nouvelles fonctions pour le bien-être numérique, notamment un widget pour afficher le temps d'utilisation du smartphone. C'est ce que nos confrères de 9to5Google ont découvert dans le code source de la version 1.0.426751293 de la beta de l'application Digital Wellbeing (qui se met à jour via le Play Store). Une fonction qui semble très inspirée de ce que propose Apple.

Ce widget, dont vous pouvez découvrir les premières images ci-dessus, disposerait de plusieurs tailles, affichant des informations différentes selon l'espace qui lui est alloué. En outre, la taille des bulles changerait en fonction du temps d'activation d'une application. Bien sûr, le design s'appuierait sur les directives de MaterialYou d'Android 12, avec des couleurs adaptatives. Le widget afficherait des cercles proportionnels au temps d’utilisation des applications. Selon 9to5google, ce ne serait pas un widget exclusif aux Google Pixel. Tous les smartphones Android devraient donc en bénéficier.

Screen Time sur iOS : un vrai tableau de bord sur l'utilisation de l'iPhone et des applications

Sur iOS, Apple a développé un service équivalent plus fourni. Appelé Temps d'Écran (ou Screen Time), ce système propose un véritable tableau de bord quotidien, hebdomadaire et même horaire. Temps d'Ecran inclut bien sûr le temps d'utilisation, ainsi que le nombre d'activations et le nombre de notifications. Et le tableau de bord peut également concaténer les données par catégories. Netflix seul ne signifie pas forcément grand-chose. Mais si vous ajoutez Prime Video et Disney+, la statistique d'écran est plus intéressante. Enfin, iOS propose un bilan hebdomadaire court, avec l'évolution du temps d'activation, et un widget très pratique.

Source : 9to5Google