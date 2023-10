Android Automotive se paie une nouvelle interface très inspirée d’Android 14

L’interface d’Android Automotive fait peau neuve et adopte les codes d’Android 14.

Le 4 octobre dernier, Google a non seulement présenté ses nouveaux Pixel 8, mais aussi Android 14. Si la sortie du nouvel OS pour appareils mobiles constituait l’événement le plus notable de la journée, Android Automotive, le système d’exploitation visant à remplacer le système d’infotainment natif de la voiture, a lui aussi eu droit à une mise à jour qui, selon nos confrères de SmartWorld, offre une interface graphique plus en cohérence avec l’esthétique d’Android 14.

Ainsi, dans les photos publiées, on découvre que l’interface d'Android Automotive est différente selon l’orientation de l’écran de contrôle. On note que les ingénieurs de Mountain View ont optimisé l’affichage pour une orientation en mode portrait, à la verticale. Si la carte de Maps est toujours proéminente au sommet de l’écran, elle partage l’espace avec un accès à la bibliothèque de contenu multimédia et au contrôle de la lecture, sur la majorité de l’écran.

Android Automotive fait peau neuve et adopte l’interface d’Android 14

Les autres clichés nous dévoilent des changements apportés à l’interface en mode portrait. Ainsi, les commandes et applications les plus fréquemment utilisées sont désormais placées plus près du conducteur. Les fonctions de Google Assistant, Google Maps, mais aussi la radio et l’affichage du smartphone sur l’écran de contrôle sont désormais à portée de bras du chauffeur et sont disposés de façon logique. Selon le site italien, nous devrions « trouver une barre de navigation, une barre d’état et une interface axée sur l’expérience plein écran ».

Pour rappel, Android Auto permet « seulement » d’afficher certaines applications mobiles directement sur l’écran du système d’infodivertissement. À l’opposé, tout comme Apple CarPlay, une application qui fait la passerelle entre votre smartphone et votre voiture, Android Automotive est un système d’exploitation à part entière qui offre la possibilité de contrôler des paramètres bien spécifiques de la voiture. En invoquant l’Assistant, il est par exemple possible de changer la température dans l’habitacle du véhicule.

