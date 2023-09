Android Automotive : Amazon Prime Video débarque enfin dans les voitures

Android Automotive vient de recevoir une mise à jour de taille sur certaines voitures, puisque Google vient d’ajouter non seulement l’application Prime Video d’Amazon, mais aussi d’autres nouveautés.

S’il était déjà possible d’accéder à YouTube sur Android Automotive, Google vient désormais d’ajouter une nouvelle application vidéo à son système d’exploitation embarqué dans certaines voitures : Amazon Prime Video. Avec cet ajout, Google espère bien transformer votre système d’infodivertissement en véritable tablette Android.

Pour rappel, Android Automotive n’est pas à confondre avec Android Auto. Si ceux-ci ont un nom assez proche, ils sont en réalité bien différents. Android Auto est une application ou une plateforme qui étend les fonctionnalités du smartphone au système d'infotainment de la voiture, tandis qu'Android Automotive est un système d'exploitation complet qui remplace le logiciel d'infotainment natif de la voiture et offre une expérience embarquée, à laquelle vous n’avez pas besoin de coupler votre smartphone. Si Android Auto est accessible dans la plupart des véhicules de ces dernières années, Android Automotive est généralement préinstallé par les constructeurs automobiles dans les véhicules plus récents.

Lire également – Xiaomi : la première voiture électrique du fabricant utilisera Apple CarPlay

Prime Video arrive sur Android Automotive

Grâce à cet ajout, certains véhicules Polestar, Volvo et Renault équipés d’Android Automotive vous laissent désormais visionner vos séries Amazon préférées directement depuis votre voiture. Notons cependant que pour des raisons évidentes, la diffusion en continu est limitée aux voitures à l'arrêt.

Prime Video vient donc s'ajouter à l'arsenal croissant d'applications mises à la disposition des propriétaires de Polestar, notamment Waze, EasyPark, A Better Route Planner, AccuWeather, Range Assistant et le navigateur web Vivaldi.

En plus de Prime Video, Android Automotive s'enrichit de nouvelles fonctions de conférence web. Il s'agit notamment de WebEx by Cisco et de Zoom, mais tous deux sont limités à l'audio. Cela signifie que vous pouvez participer à vos réunions directement sur les routes, sans vous soucier de votre apparence.

Enfin, Android Automotive reçoit également l'application The Weather Channel via le Play Store. Vous pouvez même obtenir une “Vue du voyage” qui vous permet de voir les conditions météo à venir lorsque vous planifiez un voyage en voiture. On retrouve également une nouvelle fonctionnalité de clé numérique, disponible que “sur certains modèles Hyundai, Genesis et Kia aux États-Unis, au Canada et en Corée, pour les conducteurs équipés d'appareils Pixel et Samsung compatibles, comme le Pixel 7 Pro et le Samsung S23+.