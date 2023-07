Android Auto : Google apporte une nouveauté bienvenue à l’interface

Google met progressivement à jour Android Auto. En installant la version 10.0, les utilisateurs pourront constater une intégration différente de Google Assistant. Ce dernier se dote d’une interface beaucoup plus actuelle et surtout en phase avec celle des smartphones. Ce changement entre dans le cadre d’une refonte complète de l’interface d’Android Auto initiée début 2023.

Android Auto est l’un des gros chantiers de Google pour 2023. Le système d’exploitation a fait l’objet d’une présentation complète à l’occasion de la conférence Google I/O qui a eu lieu en mai dernier. Le but de la firme de Mountain View : rattraper son retard sur Apple qui a largement amélioré l’expérience de CarPlay ces dernières années, tandis qu’Android Auto faisait l’objet de quelques obscures expérimentations ergonomiques. Lors de la keynote de Google, le ton n’est plus aux tests, mais à la mise en place.

Avant fin 2023, Google a promis de déployer une toute nouvelle interface basée sur l’affichage simultané des applications les plus importantes pour le conducteur. La navigation. Les messages. Les contacts préférés. La musique. Etc. YouTube arrivera également sur les systèmes d’infodivertissement compatibles, sans oublier Waze. C’est une expérience qui se veut beaucoup plus proche de ce que propose la firme avec Android sur les smartphones.

Google change le design d'Assistant dans Android Auto

Nous en voulons pour preuve une nouveauté découverte par nos confrères de 9to5Google. La firme de Mountain View a démarré le déploiement de la version 10.0 du système d’exploitation. Celle-ci inclut un changement ergonomique pour Assistant. Auparavant, la fenêtre d’Assistant était une barre noire avec le logo d’Assistant à gauche. Dans cette barre s’affichaient vos instructions vocales. Si les instructions restent, le logo disparait pour laisser sa place à « glow », l’effet multicolore et lumineux qui s’affiche sous Android quand vous utilisez Assistant.

Même si ce changement semble anodin, il nous intéresse pour trois raisons. D’abord, cela montre que Google a arrêté d’expérimenter sur l’interface d’Assistant. C’est clairement mieux ainsi. Ensuite, cela confirme le calendrier annoncé par Google au printemps. Enfin, cela suggère une future homogénéisation entre les différentes versions d’Android (smartphone, télévision, automobile). Une homogénéisation qui touchera forcément un jour les applications. Rappelons d’ailleurs que des jeux et des applications de visioconférence sont aussi attendus sur Android Auto avant fin 2023.

Source : 9to5Google