Android Auto fait le plein de nouveautés avec la Google I/O 2023

Google a profité de la Google I/O 2023 pour dévoiler de nouvelles fonctionnalités à venir sur Android Auto et à bord des voitures connectées qui embarquent les services Google. On fait le point ensemble.

Comme vous le savez peut-être, Google a donné sa nouvelle conférence Google I/O 2023 ce mercredi 10 mai 2023. La firme de Mountain View a profité de cet évènement pour lever le voile sur ses futurs produits, à commencer par le Pixel 7a, son prochain milieu de gamme, la Pixel Tablet sans oublier le Pixel Fold, son premier smartphone pliant.

Mais ce n'est pas tout, puisque la compagnie américaine a également dévoilé des fonctionnalités inédites à venir sur Android Auto et à bord des voitures connectées Google built-in (nldr : qui disposent des services Google sur leur écran d'infodivertissement).

Le nouveau design d'Android Auto arrivera d'ici la fin 2023

Tout d'abord, Google confirme que le nouveau design d'Android Auto sera déployée progressivement auprès de tous les utilisateurs d'ici la fin d'année 2023. Le multitâche sera au centre de cette interface remaniée, pour accéder à vos médias, au GPS, à vos messages et vos applis préférées en simultané. Google en profite d'ailleurs pour annoncer une collaboration avec Microsoft Teams, Webex by Cisco et Zoom. L'idée ? Permettre aux utilisateurs de rejoindre des conférences audio sans quitter la route des yeux.

La société évoque ensuite les voitures connectées Google Built-in (des modèles que l'on peut retrouver chez Renault, Chevrolet, Honda, Polestar ou encore Volvo). D'après Google, leur nombre va quasiment doubler d'ici la fin d'année 2023, voilà pourquoi l'entreprise veut continuer à renforcer l'expérience offerte.

YouTube et Waze débarquent sur les voitures avec Google intégré

Ainsi, les constructeurs automobiles partenaires peuvent maintenant intégrer YouTube dans leur système d'infodivertissement. Polestar et Volvo ont déjà déployé des mises à jour logicielles pour installer la plateforme vidéo dans leurs véhicules compatibles.

Google Assistant va également prendre plus d'importance. En effet, l'IA de Google générera des suggestions intelligentes et pertinentes qui vous permettront de répondre rapidement à vos messages et notifications avec une seule tape sur l'écran.

Autre bonne nouvelle, Google apporte Waze sur plus de voitures. Déjà disponible sur Android Auto, la célèbre application de cartographie va débarquer sur les voitures Google Built-in. La firme de Mountain View mentionne également de nouvelles fonctionnalité à destination des propriétaires de voitures électriques.

Après les annonces relatives à Google Maps, Waze va à son tour accueillir des outils dédiés aux modèles électriques sur Android Auto et les voitures avec Google intégrée. Désormais, vous pouvez rechercher les bornes de recharge pour VE qui correspondent à votre type de prise près de chez vous ou le long de votre itinéraire – le tout validé par la communauté Waze.

Des jeux optimisés à venir

On poursuit avec des annonces à destination des joueurs. L'application GameSnacks, qui offre plusieurs jeux optimisés pour les écrans d'infodivertissement, va débarquer dans les voitures Google built-in. “Les conducteurs pourront bientôt accéder à des titres populaires tels que Beach Buggy Racing 2, Solitaire FRVR et My Talking Tom Friends d'éditeurs tels que Vector Unit, FRVR et Outfit7limited”, écrit Google.