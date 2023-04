Apple CarPlay vous permet désormais de commander une pizza depuis votre voiture

Bonne nouvelle pour tous les fans de pizza, il est désormais possible de passer commande directement depuis votre véhicule, à condition que celui-ci soit compatible avec Apple CarPlay.

Domino's Pizza, la chaîne multinationale américaine de pizzerias, a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux clients de commander des pizzas par l'intermédiaire du système d'infodivertissement de leur voiture via CarPlay. Cette nouvelle fonctionnalité propose une version simplifiée de l'application Domino's sur le tableau de bord de la voiture et permet aux clients de “Taper pour commander” leur pizza préférée, ce qui signale instantanément au magasin de commencer à préparer la commande pour qu'elle soit retirée.

Cette nouvelle fonctionnalité vise à offrir aux clients une expérience plus pratique et sans tracas. Selon le communiqué de presse, l'entreprise comprend à quel point il peut être frustrant d'attendre dans une file d'attente au volant pour passer une commande, mais grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les clients peuvent passer une commande où qu'ils se trouvent, sans avoir à attendre de longues minutes au drive-in.

Lire également – Apple transforme Carplay en ordinateur pour les voitures

Domino’s Pizza simplifie la prise de commandes depuis votre voiture

Selon le communiqué, si vous ne voulez pas votre commande habituelle, les clients peuvent également personnaliser leurs ingrédients en appuyant sur “Call to Order” et en parlant à quelqu'un en mains libres pour commander autre chose. Malheureusement, il n’est pas possible de personnaliser sa commande sans passer par un appel téléphonique.

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, les clients devront télécharger l'application Domino's pour iPhone, se connecter ou créer un compte, et créer une « Commande facile » qui sera utilisée pour le “Tap to Order” instantané. Après avoir configuré la fonction, les clients peuvent lancer Domino's via Apple CarPlay et commencer à commander des pizzas depuis le tableau de bord de leur voiture. Cependant, il convient de noter que cette nouvelle fonctionnalité n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis, et on ne sait pas quand celle-ci arrivera en France.

« Nous savons à quel point il peut être frustrant d'attendre dans la file d'attente d'un drive [fast-food] juste pour passer une commande », a déclaré Christopher Thomas-Moore, SVP chief digital officer de Domino's. « L'application Domino's sur CarPlay est une excellente alternative, car les clients peuvent rester dans leur voiture et passer une commande où qu'ils soient, sans avoir à attendre dans une longue file d'attente ».