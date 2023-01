Android Auto 8.7 arrive dans vos voitures, mais sans le nouveau design de l’interface

Alors que Google travaille sur une refonte complète d’Android Auto avec un nouveau design, la mise à jour n’est pour l’instant pas arrivée chez beaucoup de conducteurs. En attendant, Google a déployé une nouvelle version avec moins de changements.

Cela fait un an maintenant qu’on sait que Google s’apprête à complètement bouleverser le design d’Android Auto, son OS pour les véhicules connectés. Les testeurs avaient eu droit à la refonte à la fin de l’année dernière, et Google avait même annoncé avoir commencé à la déployer en version stable pour tous les utilisateurs début janvier.

Cependant, près d’un mois plus tard, on constate finalement que le rythme de déploiement de Google a été languissant, et seuls quelques utilisateurs chanceux ont eu accès au nouveau design des semaines après l'annonce. Il semblerait que le géant technologique avait prévu une dernière mise à jour un peu plus traditionnelle, la version 8.7.

Google déploie une nouvelle mise à jour d’Android Auto

Alors qu’on s’attendait à voir arriver la nouvelle interface Coolwalk, la nouvelle mise à jour 8.7 qui vient d’être déployée ne contient pas le nouveau design. La version 8.7 semble avoir supprimé la bascule sans fil d'Android Auto dans les paramètres, ce qui rend beaucoup plus difficile pour les utilisateurs de désactiver la connexion sans câble. Android Auto ne dispose donc plus d'un paramètre dédié pour désactiver le mode sans fil.

Le calendrier de déploiement de Google est incroyablement confus, et la refonte de Coolwalk semble arriver chez les gens au hasard. Vous serez peut-être l'un des chanceux qui l'obtiendra bientôt, ou vous devrez peut-être attendre encore plusieurs semaines.

En attendant, il faudra se contenter de la mise à jour 8.7, mais celle-ci supprime une fonctionnalité qui semblait pourtant essentielle à Android Auto. Grâce à ce commutateur, les utilisateurs pouvaient désactiver rapidement le lancement automatique d'Android Auto, permettant ainsi l'utilisation d'une connexion Bluetooth au récepteur multimédia de la voiture.

Désormais, comme le système sans fil Android Auto nécessite des connexions Wi-Fi et Bluetooth pour fonctionner correctement, vous devrez donc de désactiver l'une d'entre elles pour empêcher un téléphone de se connecter à l’ordinateur de bord de la voiture.