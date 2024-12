Android 16 : les applis pourront décider si l’IA doit écrire à votre place

La nouvelle version d'Android prévoit un système pour contrôler plus précisément si l'IA doit écrire pour vous dans certaines applications mobiles. Voici comment cela va fonctionner.



Android 15 commence à peine à s'installer sur tous les smartphones compatibles, et pourtant on parle déjà de la mise à jour suivante. Pas question de rumeurs ou autres hypothèses : Android 16 est disponible au téléchargement depuis novembre 2024, dans sa version dédiée aux développeurs. Même si la plupart des utilisateurs ne s'en serviront pas, attendant plutôt la première bêta prévue pour janvier 2025, elle permet de découvrir ce que nous réserve la nouvelle mouture du système d'exploitation de Google.

Au-delà de certaines améliorations bienvenues comme celle qui permettra de prendre des photos de nuit plus belles, on se doute que l'intelligence artificielle sera disséminée un peu partout. Nous savons déjà que Gemini pourra contrôler vos applications comme si vous étiez en train d'interagir avec par exemple. Mais que les plus inquiets se rassurent : Google a également prévu quelques garde-fous dans les situations ou l'IA n'est pas requise, voire contre-productive.

Android 16 laissera les applications décider si l'IA doit écrire pour vous

Dans la version Developer Preview 2 d'Android 16, on remarque la présence d'une API (interface qui permet à 2 programmes de communiquer entre eux) chargée d'autoriser ou non une application à laisser l'IA écrire à votre place. Les exemples ne manquent pas. Gmail ou encore Messages de Google intègre une fonctionnalité de composition de texte par l'intelligence artificielle.

Mais il y a des situations où cela ne servirait à rien. Dans le champ destiné à entrer un mot de passe, un numéro de téléphone ou de carte de crédit, une adresse mail… Des claviers comme Gboard possèdent déjà un système qui désactive l'écriture par IA dans ce genre de cas, mais c'est loin d'être la norme. En faire une API a part entière permettra à tous les développeurs d'intégrer la fonction dans leurs applications (ou non). Pour rappel, la version stable d'Android 16 devrait arriver plus tôt que prévu en 2025.

