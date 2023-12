Google Messages : l’IA qui écrit à votre place arrive en France

L'intelligence artificielle Magic Compose, qui écrit dans l'application Google Messages à votre place, commence à arriver chez nous. Elle n'était disponible qu'aux États-Unis jusqu'à présent.

Êtes-vous de ceux qui sèche quand il s'agit de répondre à un message de manière un plus originale que “Ok”, ou “Oui” ? Ou bien de ceux qui ont des idées, mais sont simplement trop pressés pour les écrire eux-mêmes ? Quelle soit votre situation, cela fait longtemps que Google a pensé à vous en vous proposant des outils qui composent les messages à votre place. L'idée remonte à 4 ans déjà avec l'arrivée de Smart Compose dans Gmail. Très pratique pour insérer rapidement des formules de politesse ou terminer des phrases.

Les avancées en matière d'intelligence artificielle aidant, la fonction gagne en puissance et devient Help Me Write, qui écrit des mails entiers d'après une simple demande de votre part. Présente dans la plupart des applications Google comme Docs ou Keep, elle va même s'inviter dans le navigateur Chrome pour fonctionner sur n'importe quel site. La firme de Mountain View n'oublie pas son application de messagerie Messages pour autant. Si cette dernière profite de Help Me Write, Google annonce en mai dernier Magic Compose.

L'intelligence artificielle Magic Compose arrive dans Google Messages

Jusque là réservée aux seuls utilisateurs américains, du moins avec une carte SIM américaine, la fonction commence à pointer le bout de son nez en en France. Elle prend place sur la nouvelle interface de composition de Messages. En répondant à quelqu'un, touchez l'icone représentant une bulle avec une étoile dans un coin. C'est le fameux Help Me Write. Une liste de messages suggérés s'affiche et vous devez en choisir un qui s'inscrit dans la barre de saisie. Là, un nouvel icone apparaît, en forme de crayon avec une étoile.

Appuyez dessus et l'IA enverra jusqu'à 20 de vos précédents messages, emojis, réactions et adresses Web à Google pour générer des propositions adaptées. Notez que “les messages contenant des pièces jointes, les messages vocaux et les images ne sont pas envoyés aux serveurs Google, mais des légendes d'images et des transcriptions vocales peuvent être envoyées”. Les messages sont ensuite effacés des serveurs et ne servent pas à entraîner des modèles de langage pour IA.

Vous pouvez aussi écrire quelque chose vous même et utiliser Magic Compose pour changer le ton du message : Remix, Enjoué, Relax, Shakespeare, Lyrique, Formel ou Court (les intitulés sont susceptibles de changer). La fonctionnalité est en court de déploiement, aussi ne vous étonnez pas si vous ne la voyez pas immédiatement. Les personnes possédant les versions bêta de Google Messages et de Carrier Services l'auront plus tôt, de même que les abonnés à Google One Premium.

