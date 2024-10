Le Play Store de Google va devoir s’ouvrir à la concurrence, qu’est-ce que ça change pour vous ?

Une décision de justice impose l'ouverture du Play Store de Google sur Android aux États-Unis. Les effets de cette révolution seront très concrets pour les utilisateurs. Voyons les principaux changements prévus.



Nous sommes potentiellement à l'aube d'une transformation historique. Pour la comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. En 2020, l'Epic Games Store porte plainte contre Google et Apple pour abus de position dominante. Les coupables désignés sont le Play Store et l'App Store. Par leur intermédiaire, les deux firmes sont accusées de maintenir un monopole sur la distribution des applications mobiles.

L'une des conséquences est l'absence totale de magasin alternatif dans celui de Google. Pas de F-Droid, Aurora Store, Aptoide et consorts. À l'issue d'une longue bataille judiciaire, l'Epic Games Store obtient il a finalement obtenu gain de cause, mais en Europe uniquement.

Les États-Unis vont devoir suivre et ce la justice américaine impose aujourd'hui à Google suite à ce procès va bien au-delà du magasin de jeux vidéo dématérialisés. Après avoir déclaré que oui, le géant du Web entretient bien un monopole avec le Play Store, elle décline ce qu'il va devoir faire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Play Store ne sera plus jamais comme avant.

Voici ce qui va bientôt changer sur le Play Store de Google

Sur le territoire américain, Google devra mettre en place plusieurs mesures qui resteront effectives jusqu'en 2027. La principale étant l'intégration de boutiques alternatives. Ces dernières auront également accès à tout le catalogue d'applications du Play Store, sauf si les développeurs le refusent individuellement.

Google à 8 mois pour s'exécuter à partir du 1er novembre 2024, ce qui amène à juillet 2025 au maximum. C'est un changement majeur qui sera accompagné de plusieurs autres, parmi lesquels :

Ne plus exiger le paiement via Google Play pour les applications distribuées dans le store.

pour les applications distribuées dans le store. Laisser les développeurs indiquer aux utilisateurs d'autres manières de payer depuis le Play Store .

. Laisser les développeurs intégrer des liens pour télécharger leurs applis en dehors du Play Store .

. Laisser les développeurs fixer leurs prix si le paiement ne se fait pas via Google Play.

De la même manière, la décision de justice interdit certaines pratiques à Google. Entre autres choses :

Offrir de l'argent ou des avantages aux développeurs pour qu'ils lancent leur application exclusivement (ou en premier) sur le Play Store.

Faire une offre similaire pour inciter les développeurs à ne pas lancer leur appli sur un magasin concurrent.

Offrir de l'argent ou des avantages aux fabricants de smartphones ou aux opérateurs pour qu'ils préinstallent le Play Store sur les smartphones.

Faire une offre similaire pour qu'ils ne préinstallent pas de magasins concurrents.

En clair : un utilisateur américain pourra télécharger, par exemple, F-Droid depuis le Play Store, payer une appli sans passer par Google et potentiellement moins cher que s'il l'avait fait.

Epic crie victoire, Google prévient de dangers potentiels

Si le jugement concerne les États-Unis, il y aura nécessairement un impact mondial. D'autant que l'Europe force déjà l'ouverture avec la mise en place de règlements contraignants comme le Digital Services Act (DSA) ou le Digital Markets Act (DMA). On peut donc raisonnablement penser que les mesures prises chez l'Oncle Sam arriveront tôt ou tard chez nous. Pour autant, Google ne se rendra pas sans se battre.

Lire aussi – 36 États américains poursuivent Google en justice pour sa domination du Play Store

Epic annonce déjà son arrivée et celles d’autres magasins d’applications “sur le Google Play Store aux États-Unis en 2025 – sans les messages de Google pour faire peur et sans la taxe de 30 % sur les applications“. De son côté, l'entreprise de Sundar Pichai prévient que les changements demandés entraîneront “une série de conséquences involontaires qui nuiront aux consommateurs, développeurs et fabricants d'appareils américains“.

Sans surprise, Google va faire appel de la décision. Cela ne veut pas dire qu'il ne devra pas s'y conformer dans l'attente d'un nouveau jugement. Pour cela, la firme de Mountain View demandera aussi la suspension de l'exécution du jugement le temps d'examiner l'appel. Le combat est loin d'être terminé.