Google lance Android 16 Developer Preview 2 pour améliorer l’autonomie des smartphones

Google vient de lancer la deuxième version préliminaire d'Android 16 destinée aux développeurs, promettant notamment des améliorations significatives de l'autonomie de la batterie. Cette nouvelle version apporte plusieurs optimisations techniques importantes pour l'avenir du système d'exploitation.

Bien que cette version Android Developer Preview 2 soit principalement destinée aux développeurs, les changements qui y sont intégrés bénéficieront aux utilisateurs finaux lors de la sortie officielle. Google déconseille d'ailleurs aux utilisateurs d'installer cette version sur leur smartphone principal, car elle est moins stable que les futures versions bêta. Il arrive d’ailleurs que certaines fonctionnalités clés, comme les appels ou encore l'envoi de messages, soient désactivées. Il vaut donc patiemment attendre les versions bêta publiques si vous n'êtes pas un développeur.

Parmi les nouveautés marquantes, on note l'introduction d'APIs haptiques plus sophistiquées. Ces dernières permettent aux applications de définir précisément l'amplitude et la fréquence des retours haptiques, offrant ainsi une expérience tactile plus riche et personnalisable.

Lire également – Android 16 va améliorer vos photos en basse lumière sur Instagram et Snapchat, même si votre téléphone est plus ancien

Android 16 approche à grands pas

L'introspection des tâches a également été améliorée avec deux nouvelles fonctionnalités : JobScheduler#getPendingJobReasons et JobScheduler#getPendingJobReasonsHistory. Ces outils permettent aux développeurs de mieux comprendre pourquoi certaines tâches restent en attente ou ne s'exécutent pas comme prévu.

Google poursuit aussi l'optimisation du taux de rafraîchissement adaptatif introduit avec Android 15, facilitant son adoption par les applications. Le sélecteur de photos s'enrichit également avec l'ajout d'une fonction de recherche dans le cloud, bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore opérationnelle.

Pour les développeurs souhaitant tester cette version, deux options s'offrent à eux : une mise à jour OTA pour ceux disposant déjà de la première version préliminaire, ou l'installation via une image système. Les versions bêta destinées au grand public débuteront en janvier, pour une période d'environ trois mois, avec une stabilisation de la plateforme prévue en mars.

Cette cadence de développement accélérée avait été annoncée par Google il y a plusieurs semaines maintenant. En effet, le géant californien avait prévenu qu’Android 16 allait arriver plus rapidement que prévu. Cette fois-ci, Android 15 ne restera pas la dernière version d’Android pendant bien longtemps.