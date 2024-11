Android 16 : la mise à jour sortira à une date inhabituelle, Google chamboule son calendrier de sorties

Google vient de confirmer que Android 16, nom de code “Baklava”, sera lancé bien plus tôt que prévu. C’est un changement radical dans la stratégie de déploiement de l'entreprise, qui privilégiait traditionnellement des sorties en fin d'année. Elle marquera probablement un tournant historique pour le système d'exploitation mobile.

Depuis plus d'une décennie, les utilisateurs Android s'étaient habitués aux lancements de nouvelles versions entre août et octobre. Android 16 ne suivra pas cette tradition, Google venant de confirmer que cette version sera déployée dès le deuxième trimestre de 2025. Pour trouver une sortie majeure d'Android au deuxième trimestre, il faut remonter jusqu'à 2012 avec Android 4.1 Jelly Bean.

D’après l’entreprise, le calendrier traditionnel limitait les fabricants de smartphones dans leurs lancements de nouveaux appareils. Les meilleurs téléphones et tablettes Android ne pouvaient pas sortir avant le troisième trimestre avec la dernière version du système. Cette contrainte a notamment affecté le lancement de la série Pixel 9 de Google, forcée de démarrer avec une version antérieure d'Android. De plus, les nouveaux processeurs comme le Snapdragon 8 Elite et le MediaTek Dimensity 9400 sont conçus spécifiquement pour la dernière version d'Android, créant parfois des incompatibilités avec les versions précédentes.

Lire également – Android 16 ferait enfin revenir ces raccourcis très pratiques supprimés en 2021

Android 16 arrivera beaucoup plus tôt que prévu, et une autre mise à jour est déjà prévue

Google ne se contentera pas d'avancer la date de sortie d’Android 16 et des versions suivantes : l'entreprise prévoit également des mises à jour plus fréquentes. Pour 2025, deux versions majeures sont déjà programmées :

La sortie principale d'Android 16 au deuxième trimestre

Une mise à jour mineure, mais remplie de fonctionnalités, au quatrième trimestre (Android 16 QPR2)

Cette nouvelle cadence permettra à Google d'introduire plus rapidement de nouvelles API et de corriger les problèmes existants, sans attendre le cycle annuel traditionnel.

La bonne nouvelle pour les développeurs est que le programme de preview développeur commencera « très prochainement ». Alors que la première preview d'Android 15 avait débuté en février, celle d'Android 16 pourrait arriver plus tôt, potentiellement avant la fin de cette année, reflétant le nouveau calendrier accéléré.

Comment Google compte-t-il changer son calendrier de sortie ?

Ce changement majeur aurait été rendu possible grâce à l'adoption par Google d'un modèle de développement “trunk-based”, comme l'explique Seang Chau, VP et GM de la plateforme Android. Cette nouvelle approche permet à tous les développeurs de travailler sur une seule branche de code interne, facilitant la détection et la correction des régressions avant leur déploiement.

Google a également mis en place un nouveau système de flags internes appelé “aconfig” pour contrôler la disponibilité des nouvelles fonctionnalités, des API et des correctifs. Cette infrastructure modernisée permet vraisemblablement à Google d’accélérer son cycle de développement tout en maintenant la qualité.

L'entreprise travaille activement avec ses partenaires OEM et fabricants de processeurs pour assurer une transition en douceur vers ce nouveau modèle. L'objectif est que les mises à jour mineures prévues pour fin 2025 ne soient pas limitées aux seuls appareils Pixel, mais bénéficient à l'ensemble de l'écosystème Android. Jusqu’à présent, les version QPR d’Android étaient presque exclusivement réservées aux propres smartphones de Google, les autres fabricants devant généralement attendre la version majeure suivante pour bénéficier des fonctionnalités les plus récentes de l’OS.

Ce changement historique dans le développement d'Android promet alors non seulement des mises à jour plus rapides, mais aussi une meilleure adaptabilité aux nouvelles technologies, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle générative. Il reste maintenant à voir comment ces changements vont affecter la sortie des prochains smartphones Android, et ce qu’il adviendra des promesses de mises à jour des fabricants. Si on avait pu croire que les « 7 ans de mises à jour » chez Samsung se traduisait par 7 nouvelles versions d’Android, il pourrait finalement en être différent.

Source : Android Authority