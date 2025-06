WhatsApp active enfin cette fonction IA ultra pratique, vous allez gagner un temps fou

Finies les heures perdues à rattraper des centaines de messages non lus. WhatsApp lance une fonction qui vous résume tout en un instant.

Il y a quelques mois, nous avions repéré une nouveauté très attendue dans une version bêta de WhatsApp. Un bouton “Summarize with Meta AI” (Résumer avec Meta AI) avait alors fait son apparition pour certains utilisateurs Android. Cette fonction promettait de résumer en quelques secondes l’ensemble des messages non lus dans une discussion. Aujourd’hui, cette fonctionnalité devient enfin officielle. Elle vise à faire gagner un temps précieux, en particulier dans les discussions de groupe, souvent très actives.

Meta a confirmé l’arrivée de cette nouvelle option baptisée Message Summaries (Résumés de messages). Grâce à l’intelligence artificielle de Meta, WhatsApp est désormais capable de lire tous vos messages non lus et de vous en fournir un résumé clair et rapide. Un bouton “Summarize Privately” (Résumer en privé) s’affiche au-dessus de la conversation. Une fois activé, l’IA analyse les messages et affiche un résumé uniquement visible par vous. Cette nouveauté est particulièrement utile lorsque l’on a été occupé plusieurs heures et que l’on revient sur des dizaines, voire des centaines de messages accumulés.

WhatsApp résume vos messages non lus avec l’IA

Meta précise que cette fonctionnalité repose sur sa technologie Private Processing (Traitement privé). Cela signifie que ni la société ni personne d’autre ne peut accéder à vos messages ou au résumé généré. L’analyse se fait localement sur votre appareil, et le résumé reste totalement privé. La fonction n’est pas activée par défaut. Vous devez la lancer manuellement et sélectionner les discussions sur lesquelles l’IA peut s’appliquer. Ce niveau de contrôle rassurera les utilisateurs soucieux de la confidentialité. De plus, elle ne sera pas disponible si le chat utilise les réglages de Advanced Chat Privacy (Confidentialité avancée).

Pour l’instant, Message Summaries n’est disponible qu’en anglais et uniquement aux États-Unis. Meta prévoit un déploiement progressif dans d’autres langues et régions, dont la France, d’ici la fin de l’année. Elle sera compatible avec les smartphones et tablettes Galaxy, à condition d’avoir une version récente de l’application. En attendant, on espère voir débarquer aussi une autre fonction promise depuis longtemps : la transcription des messages vocaux, déjà disponible sur iOS mais toujours absente sur Android. Elle permettrait également de mieux suivre les discussions, sans avoir à écouter chaque message.