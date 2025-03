Android 16 arrivera bien plus tôt que prévu ! Voici quand Google prévoit de lancer la cette nouvelle version de son OS

Google bouscule son calendrier et prévoit de lancer Android 16 bien avant la date habituelle. Contrairement aux années précédentes, la mise à jour arrivera beaucoup plus tôt que prévu. Un cadre de l’entreprise a confirmé cette avancée lors du MWC 2025.

Chaque année, la sortie d’une nouvelle version d’Android est un moment clé pour les utilisateurs et les fabricants de smartphones. Google suit généralement un rythme bien établi, avec un déploiement qui coïncide avec la présentation de ses nouveaux Pixel. Cependant, en 2025, la marque change ses habitudes et avance la sortie d’Android 16 de plusieurs semaines. Ce bouleversement marque une évolution dans la façon dont la société développe et stabilise son système d’exploitation.

Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google, a confirmé que la version stable d’Android 16 arrivera dès juin. Habituellement, la mise à jour sort en août ou plus tard, mais cette fois, l’entreprise a décidé d’accélérer le processus. Ce changement s’explique par une nouvelle approche du développement logiciel adoptée cette dernière, qui vise à améliorer la rapidité et la fiabilité des mises à niveau. Cette annonce surprend, car elle signifie que les premiers smartphones compatibles pourront la recevoir bien plus tôt que prévu.

Google accélère le développement d’Android 16 avec une nouvelle méthode

Pour tenir ce calendrier ambitieux, Google a mis en place un nouveau système de développement appelé “Trunk Stable“. Cette méthode permet à toutes les équipes de travailler sur une seule et même version du code, facilitant les mises à jour et réduisant le temps nécessaire pour stabiliser le système. En adoptant cette approche, la société espère limiter les bugs dès les premières versions et éviter les retards qui affectaient parfois les anciennes mises à jour. Sameer Samat a précisé que l’objectif était d’assurer un fonctionnement plus fluide et fiable dès le lancement d’Android 16.

Android 16 est actuellement en phase de test, avec plusieurs versions bêta déjà publiées. Cette nouvelle version devrait inclure des améliorations en matière de photo et vidéo, ainsi qu’un menu de gestion de la batterie permettant aux utilisateurs de mieux surveiller l’état de leur smartphone. Google prévoit de révéler tous les détails lors de sa conférence Google I/O, prévue le 20 mai 2025. Avec ce changement de stratégie, la marque cherche à optimiser le développement d’Android et à garantir une mise à jour plus rapide et plus efficace pour tous les utilisateurs.