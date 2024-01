Android 14 vous permettra bientôt de convertir votre carte SIM en eSIM

Les utilisateurs d'Android pourront bientôt passer d'une carte SIM physique à une carte eSIM sans avoir à contacter leur opérateur, grâce à une nouvelle fonctionnalité développée par Google.

La fonction, appelée “Convert to eSIM”, a été aperçue pour la première fois dans Android 14 Developer 1, mais elle n'a pas été intégrée à la version stable d'Android 14. Cependant, elle vient de réapparaître dans la dernière version Android 14 QPR 2 Beta 3, que Google vient tout juste de déployer sur ses Pixel.

Pour ceux qui ne le savent pas, les eSIM sont des cartes SIM intégrées qui ne nécessitent pas de carte physique pour activer un service mobile. Elles présentent certains avantages par rapport aux cartes SIM physiques, notamment un gain de place, la possibilité de disposer d'une double carte SIM et la possibilité de changer plus facilement d'opérateur.

Google va faciliter le passage vers une eSIM sur Android

La fonction “Convert to eSIM” permettra aux utilisateurs de convertir leurs cartes SIM physiques en cartes eSIM à partir du système d'exploitation, sans avoir à contacter leur opérateur ou à scanner des codes QR. La fonction se trouve actuellement au bas des paramètres de la carte SIM, mais sur la bêta, il n’est pas encore possible de l’activer. Cependant, à l'avenir, elle pourrait inviter les utilisateurs à confirmer la conversion et l'effectuer automatiquement.

La fonction sera également différente de la manière dont iOS gère la conversion. Comme les iPhone 14 et 15 n'ont pas d'emplacement SIM physique aux États-Unis, ils ne peuvent convertir les SIM physiques en eSIM que pendant le processus d'installation, et uniquement lors du transfert de données à partir d'un ancien iPhone qui prend en charge les SIM physiques. Comme les appareils Android qui prennent en charge à la fois les SIM physiques et les eSIM, ceux-ci devraient théoriquement être capables de convertir les SIM physiques en eSIM à tout moment.

La série Pixel 8 dispose déjà d'une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de migrer les eSIM des anciens Pixel, mais elle est actuellement limitée à T-Mobile et Deutsche Telekom en Europe. Il est donc probable que cette fonction “Convert to eSIM” étendra la prise en charge des eSIM à davantage d'opérateurs et de régions.

La fonction “Convert to eSIM” n'est pas la seule nouveauté sur laquelle Android travaille. Android 14 QPR 2 Beta 3 inclut également une boîte de dialogue contextuelle pour la tuile Bluetooth Quick Setting, un nouveau bouton pour rendre toutes les applications sombres sous Paramètres > Accessibilité > couleur et mouvement, une fonction d'épinglage de la barre des tâches qui permet aux utilisateurs de basculer entre les barres des tâches flottantes et persistantes, et un style d'horloge d'écran de verrouillage météo qui affiche une icône pour les alarmes et le mode “Ne pas déranger”.