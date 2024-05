HarmonyOS NEXT : voici quand Huawei fera ses adieux définitifs à Android

Huawei s'apprête à franchir une étape importante dans son développement technologique. La société prévoit de lancer HarmonyOS NEXT, un système d'exploitation entièrement dépourvu d'Android, en septembre. Cette transition marque un tournant pour la société qui cherche à s'émanciper des contraintes imposées par les sanctions américaines.

Depuis quelques années, Huawei travaille à réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies américaines. La société a progressivement introduit HarmonyOS, son propre système d'exploitation, pour remplacer Android. Bien que les premières versions soient basées sur l'Android Open Source Project (AOSP), l’entreprise est maintenant prête à lancer un système totalement indépendant.

Avec HarmonyOS NEXT, Huawei abandonnera définitivement Android. Cette décision est en grande partie due aux sanctions américaines qui limitent la capacité de l'entreprise à utiliser et à mettre à jour les versions de l’OS de Google. Actuellement, les smartphones de ce fabricant utilisent HarmonyOS en Chine et EMIU sur les marchés internationaux, tous deux basés sur AOSP.

Huawei prévoit plus de 500 000 application pour son OS sans Android

HarmonyOS NEXT devrait être lancé en septembre, d'abord en Chine, avant de s'étendre aux marchés mondiaux l'année prochaine. L’entreprise a anticipé cette transition depuis un certain temps. La société a réussi à convaincre de nombreuses entreprises de développer des applications natives pour ce nouvel OS. À ce jour, plus de 4 000 applications ont déjà été créées, et espère atteindre 5 000 applications d'ici la fin de l'année 2024.

Cet OS est conçu pour rivaliser directement avec Android et iOS. Contrairement aux versions précédentes, il est entièrement nouveau, sans aucun lien avec le code AOSP de Google. Les utilisateurs devront utiliser des applications au format Hap, excluant ainsi toutes les applications Android traditionnelles.

La société met également l'accent sur l'expansion de son écosystème d'applications à l'échelle mondiale. La société vise à atteindre 500 000 applications disponibles en un temps record, ciblant à la fois les marchés locaux et internationaux pour garantir aux utilisateurs un accès à leurs applications préférées. L'ambition de Huawei est claire : établir HarmonyOS comme une alternative viable à Android et iOS. Bien que la route soit encore longue, notamment en Europe où les utilisateurs sont très attachés à Google, l’entreprise est déterminée à réussir cette transition.

