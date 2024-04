L'application Messenger de Meta fait l'objet d'une mise à jour majeure en ce qui concerne le partage de photos, de vidéos et de fichiers avec les amis et la famille.

Meta a annoncé aujourd'hui une série de nouvelles fonctionnalités multimédias qui devraient rendre l'expérience de la messagerie plus riche et plus efficace. En tête de liste de cette mise à jour figure la possibilité tant attendue de créer des albums partagés au sein des chats de groupe de Messenger. Désormais, au lieu d'avoir des photos et des vidéos éparpillées dans les conversations, vous pouvez les organiser proprement dans des albums collaboratifs accessibles à tous les participants à la discussion.

Pour créer un album, il suffit de sélectionner plusieurs éléments multimédias dans le compositeur et d'appuyer sur “Créer un album”, ou d'appuyer longuement sur un partage existant. Tous les membres du groupe peuvent alors visualiser, télécharger, ajouter ou supprimer du contenu de l'album en le localisant sous le nouveau bouton “Média”. Que vous souhaitiez faire la chronique de vos vacances, d'une fête d'anniversaire ou simplement de l'adorable chien, les albums partagés sont un moyen beaucoup plus intuitif de conserver vos moments préférés sur Messenger. Vous pourrez suivre le contenu du dossier en tapant sur le nom du groupe, comme vous pouvez le faire avec d'autres paramètres. Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible, mais Meta a annoncé qu'elle serait déployée dans les semaines à venir.

Lire également – Facebook est accusé d’avoir laissé Netflix lire vos messages privés, encore

Messenger se met à jour avec de nouvelles fonctionnalités

Mais les améliorations ne s'arrêtent pas là. Messenger améliore enfin la qualité des photos en prenant en charge l'envoi d'images en haute définition (HD). Il suffit de cocher la nouvelle option “HD” après avoir sélectionné une photo pour s'assurer qu'elle sera partagée dans une meilleure qualité au lieu d'être compressée.

De plus, en ce qui concerne le partage de fichiers, Messenger prend désormais en charge le transfert de documents d'une taille maximale de 100 Mo directement par l'intermédiaire des chats. Vous pouvez envoyer des documents Word, des PDF, des feuilles Excel et des archives zip en appuyant sur le bouton “+” et en sélectionnant les fichiers souhaités dans le stockage de votre appareil.

Cette fonction devrait s'avérer particulièrement utile pour partager rapidement des fichiers volumineux qui nécessiteraient autrement une pièce jointe à un courrier électronique ou un service de stockage en nuage comme Dropbox. Plus besoin de télécharger une présentation volumineuse sur un site tiers juste pour l'envoyer à un collègue.

Pour compléter les améliorations apportées aux médias, une nouvelle option très pratique permet de se connecter à des personnes sur Messenger en scannant simplement un code QR à l'aide de l'appareil photo. Plus besoin de chercher dans les contacts ou de copier de longues URL. Allez dans votre profil et cliquez sur l'icône en haut à gauche. Cela fait apparaître votre code QR personnel. L'autre personne peut scanner le code pour vous ajouter automatiquement en tant que contact. Elle peut également partager un lien en appuyant sur Partager.

Messenger se met enfin au niveau de WhatsApp

Bien qu'aucun de ces ajouts ne réinvente la roue, ils comblent certaines lacunes flagrantes qui ont retardé les capacités multimédias de Messenger par rapport à des applications comme WhatsApp (qui a ajouté le partage de photos HD l'année dernière).

Les fonctionnalités commencent à être déployées aujourd'hui sur les applications iOS et Android de Messenger. Une mise à jour vous attend donc peut-être sur l'App Store ou le Play Store, ou devrait arriver au cours des prochains jours. Rappelons d’ailleurs que Messenger s’est récemment mis à jour pour chiffrer toutes vos conversations, une excellente nouvelle pour les utilisateurs, qui place enfin l’application de messagerie au niveau de WhatsApp.