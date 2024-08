Android 15 met à jour sa bêta et corrige de nombreux bugs, la sortie officielle se rapproche

La version 4.2 de la bêta d'Android 15 s'occupe de mettre fin à plusieurs bugs gênants. Des peaufinages qui montrent que le déploiement sur les smartphones compatibles n'est plus très loin désormais.

Google nous a habitué à un cycle bien rodé au fil des années : la sortie de la dernière version d'Android en même temps ou presque que celle des smartphones Pixel dernière génération. Mais en 2024, la firme de Mountain View a bousculé nos habitudes en dévoilant les Pixel 9 dès le mois d'août, alors qu'Android 15 est toujours en phase de test. C'est pourquoi les nouveaux Pixel 9 tournent sous Android 14, au grand dam de celles et ceux qui comptaient faire d'une pierre deux coups.

Lire aussi – Voici comment Android 15 va prolonger la durée de vie de votre batterie de smartphone

Cela ne vous empêche pas d'essayer Android 15 cela dit. Sa première bêta publique a débarqué en avril 2024 et depuis, nous en sommes à la 4e itération. Il s'agit de la dernière avant une sortie générale et les récentes mises à jour se concentrent surtout sur la correction des derniers bugs. La dernière ne fait pas exception. Android 15 bêta 4.2 part à la chasse aux soucis techniques gênants afin d'en éradiquer le plus possible en amont.

Android 15 version bêta 4.2 corrige plusieurs bugs avant son déploiement global

Publiées sur le réseau social Reddit, les notes des développeurs détaillent les bugs qu'heureusement on ne rencontrera pas une fois notre mobile mise à jour vers Android 15 :

Certains appareils étaient longs à sortir de veille.

Une barre grise transparente apparaissait lors de l'utilisation de la caméra.

La caméra avait un souci qui provoquait de faibles fréquences d'images.

L'application caméra s'arrêtait lors de la modification des valeurs de zoom.

La saturation de la caméra était incorrecte.

L'interface utilisateur scintillait.

L'application YouTube cessait de fonctionner sous certaines conditions.

Malgré ses efforts, Google est encore loin d'avoir mis fin à tous les soucis et beaucoup restent marqués comme non résolus dans le tracker public d'Android. On note par exemple celui qui fait que le défilement dans n'importe quelle application n'est pas fluide, ou encore le mode sombre qui se désactive de lui-même s'il a été programmé pour se lancer. La sortie d'Android 15 se rapproche, mais il y a encore du travail visiblement.