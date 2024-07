Google déploie Android 15 bêta 4, la dernière avant la version stable cet été

Google vient de publier une nouvelle mise à jour pour Android 15, qui en est maintenant à sa quatrième bêta. Il s’agit là de la dernière, et celle-ci se concentre sur l’amélioration de la stabilité.

La dernière version bêta 4 d’Android 15 est désormais disponible. Cette mise à jour, bien qu'elle n'introduise pas de fonctionnalités révolutionnaires, vient peaufiner des fonctionnalités existantes et améliorer stabilité de la plateforme.

Bien que Google n'ait pas officiellement annoncé de date de sortie pour la version stable d'Android 15, les spéculations font état d'un lancement en même temps que la série Pixel 9, potentiellement le 13 août. Ce calendrier s'aligne sur le calendrier de publication habituel de Google et suggère qu'Android 15 fera ses débuts avec le prochain smartphone phare de l'entreprise.

Quelles nouveautés pour Android 15 Beta 4 ?

L'un des changements les plus notables de cette version bêta est la transition complète vers des polices emoji vectorielles. S'appuyant sur les bases posées dans Android 13, cette mise à jour garantit que les emojis s'adapteront parfaitement aux différentes tailles et définitions d'écran. Ce changement n'améliore pas seulement la qualité visuelle, mais protège également les capacités de rendu des emojis d'Android pour l'avenir.

Notons aussi l'introduction de l'espace privé, une zone sécurisée sur les appareils accessible uniquement par un code d'accès ou des données biométriques, offre aux utilisateurs un coffre-fort numérique pour les applications sensibles. C’est donc une bonne nouvelle pour la confidentialité des données puisqu’elle offre un niveau de sécurité supplémentaire pour les informations personnelles.

La gestion de l'activité des applications est aussi améliorée dans la version bêta 4, l'accent étant mis sur l'optimisation de l'allocation des ressources. Le système ne garde désormais les applications actives que lorsqu'elles sont directement lancées ou que l'utilisateur interagit avec elles, ce qui pourrait améliorer l'autonomie de la batterie et les performances globales.

Pour les développeurs, cette version bêta est particulièrement importante. Les API et les comportements des applications étant désormais finalisés, elle offre un environnement stable pour tester et assurer la compatibilité avec la prochaine version d'Android 15. Google insiste sur l'importance de mettre à jour les applications pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités et les changements de comportement, tels que le passage aux fichiers emoji TFF et la mise en œuvre de l'espace privé.

Google déconseille de l'installer sur les appareils principaux en raison d'instabilités potentielles. Pour ceux qui sont impatients d'explorer les nouveautés, la bêta est disponible sur les appareils Pixel pris en charge et sur certains téléphones tiers, avec une option d'émulateur pour des tests plus larges.