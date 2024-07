Voici comment Android 15 va prolonger la durée de vie de votre batterie de smartphone

Android 15 intègre une fonctionnalité pensée pour prolonger la durée de vie des batteries de smartphones ou des tablettes. Le principe est simple et devrait se révéler efficace sur le long terme.

On peut (presque) tout faire avec un smartphone de nos jours. Entre les fiches techniques toujours plus avancées et les surcouches logicielles de plus en plus performantes, notamment grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, difficile de prendre nos mobiles en défaut. Et pour profiter de tout cela le plus longtemps possible, la batterie doit tenir la route. Plusieurs solutions existent. Les constructeurs peuvent intégrer des batteries de plus grande capacité par exemple, même si l'on sait que ce n'est pas forcément la taille qui compte.

Une autre possibilité est d'optimiser la recharge pour prolonger la durée de vie du composant. L'idée est que la batterie ne se charge pas à 100 %, ce qui à force accélère sa dégradation. C'est quelque chose que Google fait depuis quelques années sur ses Pixel notamment, d'abord avec un blocage à 80 % sous certaines conditions, puis avec la recharge adaptative qui automatise le processus en fonction de vos habitudes. La firme de Mountain View veut visiblement aller encore plus loin avec Android 15 en intégrant une option on ne peut plus explicite.

Android 15 a une astuce pour que la batterie de votre smartphone reste efficace plus longtemps

Dans la bêta 4 d'Android 15, des lignes de code font référence à une page encore inactive appelée “Optimisation de la recharge“, dans Paramètres > Batterie. On y trouve la recharge adaptative telle qu'on la connaît, mais également une nouvelle ligne : “Limiter à 80 %“. Activer cette option fait exactement ce que son appellation laisse penser, à savoir empêcher la batterie de se recharger au-delà de 80 % de sa capacité maximale.

Lire aussi – Android 15 va augmenter l’autonomie et la sécurité de votre smartphone avec cette simple option

En procédant de la sorte, Google pense à celles et ceux estimant ne pas avoir besoin d'un mobile chargé à 100 %. Plus besoin de se fier à la recharge adaptative et ses possibles erreurs, la limitation manuelle est fixe et le restera tant que vous ne la désactivez pas. Android 15 est attendu entre août au plus tôt et octobre au plus tard. Il est très possible que l'option décrite ici ne soit pas disponible au lancement du système.

Source : Android Authority