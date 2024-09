Android 15 arrive très bientôt sur votre smartphone, la version finale est prête

Le travail des développeurs sur la première version grand public d'Android 15 est terminé. L'arrivée sur les mobiles compatibles est proche et Google donne une estimation de la date.



Google a bouleversé nos petites habitudes cette année. Alors que l'on attendait les nouveaux Pixel 9 en octobre, en même temps que la nouvelle version d'Android, la firme a présenté ses smartphones en août. Forcément, ils ne pouvaient pas embarquer Android 15 dès leur sortie, le développement du système d'exploitation mobile étant toujours en cours à ce moment-là. Mais après plusieurs versions de test, il est enfin terminé.

Dans un billet de blog, les développeurs d'Android 15 annoncent la publication de son code source, accessible à tous. Cela veut dire que la prochaine sortie sera celle destinée au grand public et qu'elle arrive dans peu de temps. Il faut bien sûr que votre smartphone soit sur la liste des modèles compatibles avec la mise à jour, sensiblement la même que celle des mobiles qui pouvaient installer les versions bêta.

Android 15 est prêt à être déployé sur les smartphones compatibles

En attendant de pouvoir en profiter, rappelons quelques unes des nouveautés attendues sur Android 15 :

Android 15 arrivera sur les Pixel 6 et ultérieurs “dans les prochaines semaines“. Pour les smartphones Samsung, Honor, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sony ou encore Xiaomi, l'attente se compte en mois, sans plus de précision. En ce qui concerne les appareils Google, n'attendez pas la notification de mise à jour disponible pour septembre. On sait déjà qu'elle arrivera en octobre, pas avant. Si vous savez coder en revanche, rien ne vous empêche d'installer Android 15 en avance grâce à la version open source (AOSP) déjà disponible.