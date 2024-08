Le mode Ne pas déranger d’Android 15 réintroduit cette fonction disparue en l’améliorant grandement

Google va enrichir le mode Ne pas déranger avec Android 15. Il proposera une interface remaniée et de nouvelles fonctionnalités, dont l'une fait son grand retour après avoir été supprimée il y a des années.



Difficile de se renouveler en profondeur à chaque nouvelle version d'Android. Si dans les débuts du système d'exploitation mobile de Google, chaque nouvelle itération tranchait assez radicalement avec la précédente, on assiste depuis quelques années à un peaufinage régulier plutôt qu'une véritable révolution. L'heure n'est plus aux changements d'interface marqués, mais plutôt aux modifications parfois discrètes qui améliorent globalement l'expérience utilisateur sans bouleverser nos habitudes.

Cela n'empêche pas de proposer des nouveautés bien sûr. Et même, dans le cas qui nous intéresse ici, de réintroduire une ancienne fonctionnalité supprimée il y a longtemps. C'est ce que l'on peut remarquer dans la bêta d'Android 15 QPR1 déployée il y a quelques jours. En l’occurrence, le mode Ne pas déranger profite d'un remaniement de son interface pour laisser la place au mode Priorité (Priority mode). Une option disparue d'Android quelques années plus tôt.

Cette nouveauté du mode Ne pas déranger d'Android 15 signe le retour d'une fonction très pratique

D'une manière générale, le menu Ne pas déranger accessible depuis l'application Paramètres > Notifications > Ne pas déranger réajuste quelques éléments. L'un des plus notables est le sous-menu Options d'affichage et notifications masquées, qui devient simplement Options d'affichage. À l'intérieur, de nouvelles options comme la possibilité de passer l'écran en niveaux de gris, désactiver le mode always ou encore d'activer le mode sombre. Mais le plus gros changement est donc l'arrivée du mode Priorité.

Voyez cela comme un Ne pas déranger boosté aux hormones. Il permet de planifier l'activation du mode de manière très précise. Vous pouvez créer des règles en leur donnant un nom, une icône, une condition d'activation, tout en définissant les effets qu'elles auront sur l'affichage du smartphone et la réception des notifications.

On peut imaginer une règle quand vous allez dormir, une quand vous travaillez, une autre quand vous êtes au cinéma ou en rendez-vous, etc. Les possibilités sont nombreuses. Notez enfin que le mode Priorité aura son propre raccourci sous la forme d'une tuile dans le volet de notification.

