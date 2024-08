Avec Android 15, vous allez pouvoir transformer votre tablette en PC portable, la preuve en vidéo

La dernière version bêta d'Android 15 intègre un mode de bureau natif pour tablette, permettant de bénéficier sur son appreil d'une expérience qui se rapproche de celle d'un PC portable.

Si chez Apple, l'iPad Pro est souvent considéré comme une alternative crédible aux PC portables, ce n'est pas du tout le cas des tablettes Android. L'expérience proposée par ces appareils est encore bien trop proche de ce que l'on a sur smartphone. Il existe bien un mode desktop pour profiter d'une expérience de bureau, mais celui-ci n'est disponible que si l'on connecte la tablette à un écran externe.

Une situation qui devrait évoluer prochainement avec la sortie d'Android 15. Android Authority, qui a déjà révélé qu'une barre des tâches flottante pourrait arriver sur Android 15, a pu tester un mode de bureau activable directement sur la tablette. Un nouveau bouton « Bureau » fait son apparition sur l’écran des applications récentes, permettant d'ouvrir des applications en mode desktop.

Enfin un mode bureau pour toutes les tablettes Android ?

Ce mode de bureau a aussi été amélioré, avec des légendes de fenêtre, la possibilité d'accrocher les fenêtres sur les côtés et de les redimensionner, ou encore des options de survol. Vous pouvez voir à quoi ressemble plus précisément l'interface de bureau d'Android 15 pour tablette en visionnant la vidéo intégrée en fin d'article.

Il était temps que Google se mette à la page. Avec son mode DeX, Samsung fait office de référence en matière d'expérience de bureau via mobile. Celui-ci peut être activé avec un écran externe sur smartphone et nativement sur l'appareil ou avec un écran externe sur tablette. Peut-être que la firme de Mountain View a intensifié ses efforts en la matière pour rendre ses propres tablettes plus intéressantes. La Pixel Tablet est sortie l'année dernière, et une Pixel Tablet 2 est déjà en développement. La tablette de Google dispose déjà d'un mode Hub pour la transformer en écran connecté, un mode de bureau pourrait la rendre encore plus polyvalente.

Le mode desktop natif pour tablette a pu être activé sur la dernière version disponible, Android 15 Beta 4.1. Il n'est pas encore certain que la fonctionnalité sera conservée pour la version stable de la mise à jour.

Source : Android Authority