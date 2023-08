Android 14 : vous allez enfin pouvoir dire adieu à ces publicités très pénibles

Une fonctionnalité prévue sur Android 14 va permettre d'empêcher l'affichage des notifications en plein écran. Terminées les publicités qui se servaient de la fonction pour s'imposer à nous.



Attendue entre fin août et début septembre, Android 14 n'en finit pas de distiller ses nouveautés. La 5e version bêta est récente, ce qui n'empêche pas d'en apprendre encore sur les fonctionnalités à venir. L'une d'elle va s'attaquer à un fléau bien connu des utilisateurs Android : les publicités qui s'affichent en plein écran. Extrêmement pénibles, elles ne seront bientôt qu'un lointain souvenir. Mais comment Google compte-il s'y prendre ?

Tout simplement en s'attaquant à une permission précise accordée aux applications, la USE_FULL_SCREEN_INTENT. C'est elle qui permet à une notification de s'afficher sur la totalité de l'écran du smartphone. Elle est notamment utilisée quand vous recevez un appel, ou quand votre alarme se met en marche. La nouveauté, c'est qu'il sera désormais possible de désactiver la permission pour les applications qui la demandent.

À partir de là, on comprend où Google veut en venir. Si vous n'accordez pas l'autorisation vous-même, une application ne pourra pas afficher une notification en plein écran. Finies donc les publicités qui se servaient de la permission pour le faire. Certes ce n'est pas le seul moyen disponible aux développeurs, mais c'est celui qui est le plus facile à détourner de son usage initial. La possibilité d'agir dessus est donc la bienvenue.

Une fois Android 14 déployé, la permission USE_FULL_SCREEN_INTENT sera désactivée par défaut pour toutes les applis que vous installerez. L'Horloge et le Téléphone ne sont pas concernés pour ne pas perturber leur fonctionnement normal. Notez que ce n'est pas rétroactif. Ce sera à vous de manuellement désactiver l'autorisation sur les services déjà installés avant la mise à jour d'Android.

