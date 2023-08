Ce smartphone Android peut faire tourner Windows comme sur un ordinateur

Il est possible de se servir de Windows comme sur PC à partir d'un smartphone. Pour le moment, seul un modèle Android est concerné.

Nos smartphones sont depuis longtemps de véritables ordinateurs miniatures. Il n'est pas surprenant que l'on profite de leurs écrans toujours plus grands et de leur puissance toujours plus élevée pour s'en servir à des fins professionnelles. Samsung est même allé plus loin dans la réflexion en lançant son système DeX, qui permet de connecter ses mobiles à un écran externe pour les utiliser comme un ordinateur. Tous les modèles ne sont pas compatibles, même si certains comme le Galaxy Z Flip 5 en prennent la meilleure fonctionnalité.

Google aussi réfléchit à une telle possibilité et les Pixel 8 pourraient bien profiter d'une fonction similaire à DeX. C'est pratique, mais on reste tout de même limité par ce que le système permet de faire à son échelle. Pas question de retrouver tous ses logiciels PC par exemple. Au fond, le plus simple ne serait-il pas d'avoir un smartphone qui fait tourner Windows comme si vous étiez sur votre machine fixe ? C'est désormais possible sur le Motorola ThinkPhone grâce à un partenariat avec Microsoft.

Le Motorola ThinkPhone fait fonctionner Windows grâce au Cloud

Développé par Motorola-Lenovo à destination des professionnels, le Motorola ThinkPhone peut désormais être branché à un écran externe et streamer un ordinateur Windows à distance. Tout repose donc sur le Cloud, et plus précisément sur l'offre Windows 365 de Microsoft, qui permet aux entreprises de diffuser le contenu d'un ordinateur Windows sur un autre appareil. Cela nécessite forcément une connexion Internet suffisamment rapide et stable.

Ce partenariat vise clairement à rendre encore plus intéressants les ThinkPhone aux yeux des sociétés. Mais selon certaines fuites, il est possible que l'offre Windows 365 soit étendue aux particuliers. Autrement dit, de nombreux modèles de smartphones pourraient être capables de faire tourner votre PC Windows depuis n'importe où. Évidemment, il faut que Microsoft joue le jeu en nouant des partenariats avec d'autres constructeurs que Motorola-Lenovo, ce que la firme n'a pour le moment pas annoncé ou même laisser entendre.

Source : Android Police