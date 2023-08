Android 14 : Google déploie la 5e bêta, la dernière avant la version stable ?

Google vient de lancer une 5e bêta de son système d’exploitation Android 14, et il pourrait bien s’agir de la dernière avant le déploiement d’une version stable dès le mois prochain sur les Pixel compatibles.

Depuis février, nous avons eu droit à des aperçus pour les développeurs et à plusieurs bêtas d'Android 14, la prochaine itération majeure du système d'exploitation le plus populaire au monde. Après une quatrième bêta qui était arrivée le mois dernier avec quelques changements, Google vient finalement de déployer la cinquième bêta, qui devrait cette fois-ci être la dernière.

Contrairement aux versions précédentes, nous n’avons pas affaire à beaucoup de nouvelles fonctionnalités, Google s’étant contenté de corriger un grand nombre de bugs. Cette 5e version présente les API SDK et NDK finalisées, ce qui indique qu’il pourrait s’agir ici de la version Release Candidate (RC), une sorte de version post-bêta, mais pré-stable, qui devrait précéder directement la version publique.

Quels changements sur la 5e bêta d’Android 14 ?

Parmi la longue liste de bugs corrigés par Google, l’un d’entre eux résout un problème où l’analyse Wi-Fi consommait trop de batterie, améliorant ainsi l’autonomie des appareils. On retrouve également la correction de divers problèmes liés à l'appareil photo qui provoquaient des plantages et des baisses de qualité, ou encore la correction d'un problème de consommation d'énergie pendant la lecture vidéo.

Google a également corrigé de problèmes affectant les Google Pixel Fold, qui ne pouvaient pas se connecter à certains routeurs. Un problème où les boutons système avaient des positions incohérentes après avoir été pliés et dépliés a aussi été corrigé. L’écran de verrouillage de tous les appareils affiche désormais correctement l’horloge, et un autre bug de chevauchement et d'empilement incorrect des widgets a aussi été adressé.

Parmi les petites nouveautés notables de cette version, on retrouve une meilleure prise en charge de l'écriture au stylet sur le clavier Gboard. Une nouvelle barre d'outils flottante accompagnera d’ailleurs les nouveaux gestes d'écriture manuscrite du stylet. Google travaille également sur la possibilité de diffuser des médias sur votre tablette Pixel en tenant simplement votre téléphone devant elle.

Enfin, vous devrez bientôt pouvoir « relier vos appareils [Android] » connectés au même compte Google. Cela permettra de passer d'un appareil à l'autre pour les appels, ainsi qu’une fonctionnalité appelée « Internet sharing ». Quoi qu’il en soit, la mise à jour est dès à présent disponible au téléchargement sur les Pixel compatibles. La version stable, elle, devrait arriver dès le mois prochain.