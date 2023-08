Android 14 : de gros changements à venir sur la barre des tâches

D'après l'ancien rédacteur en chef de XDA Developers Mishaal Rahman, Google s'apprête à apporter des modifications de taille sur la barre des tâches sur la version QPR1 d'Android 14 prévue en décembre 2023. Une barre de recherche devrait notamment faire son apparition.

Comme vous le savez, Google a levé le voile sur Android 12L en fin d'année 2021. Il s'agit d'une version spéciale de son OS dédiée spécifiquement aux tablettes et aux smartphones pliables ou dotés d'un écran écran. Lancée en mars 2022 sous le nom d'Android 12.1 sur une multitude d'appareils, cette mouture améliore drastiquement l'interface utilisateur sur les smartphones pliables et les tablettes.

Cela passe notamment par l'introduction d'un nouveau menu rapide, mais surtout par l'intégration d'une barre des tâches. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent rapidement passer d'une appli à une autre, comme on pourrait le faire sur un Chromebook par exemple.

Or et si l'on en croit les informations de Mishaal Rahman, ancien rédacteur en chef de XDA Developers et expert réputé de l'univers Android, Google s'apprête à apporter des modifications de taille sur la barre des tâches justement.

Google va revoir la barre des tâches sur Android 14

Tout d'abord, l'insider confirme l'arrivée d'une barre de recherches dans la barre des tâches. Attention toutefois, elle se trouvera plutôt dans le tiroir des applications et non dans la barre des tâches elle-même. Grâce à elle, les utilisateurs seront en mesure de rechercher rapidement une application parmi celles déjà installées sur la mémoire interne de leur appareil. En d'autres termes, on ne pourra pas l'utiliser pour rechercher des fichiers ou effectuer une recherche sur le web.

Selon Mishaal Rahman, la firme de Mountain View envisage également d'intégrer une option pour ajouter les applis récemment installées directement dans la barre des tâches. Pour rappel, c'est d'ores et déjà possible chez plusieurs concurrents, notamment sur les Galaxy Fold de Samsung, mais aussi chez Xiaomi et Vivo.

Mais on imagine qu'une implémentation officielle de cette fonctionnalité par Google permettrait à tous les constructeurs d'en profiter. Par ailleurs et toujours selon Rahman, le géant du web veut également permettre aux utilisateurs de basculer entre une barre des tâches permanente ou transitoire. Ainsi, il suffirait d'appuyer longuement sur la barre des tâches pour choisir l'un des deux modes.

D'après l'expert, ces nouveautés ne seraient disponibles qu'à partir de la version QPR1 d'Android 14, dont le déploiement n'est pas prévu avant décembre 2023. Ne vous attendez donc pas à les voir sur la version stable d'Android 14, qui devrait arriver à la rentrée.

Google is preparing big upgrades for Android's taskbar With the Android 14 QPR1 release (December 2023 Pixel Feature Drop), the taskbar could get some new, very useful features! Details available exclusively on Patreon: https://t.co/cebaSIhYVk pic.twitter.com/CIf5Q4Ya4z — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 14, 2023

Source : Mishaal Rahman via Android Authority