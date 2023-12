Android 14 : partager un mot de passe Wi-Fi devient un jeu d’enfant grâce à cette mise à jour

Google s'apprête à simplifier le processus de partage des mots de passe Wi-Fi via les codes QR dans la prochaine mise à jour d'Android 14, offrant aux utilisateurs une méthode encore plus rapide.

Dans les versions actuelles d'Android, les utilisateurs peuvent partager leurs mots de passe Wi-Fi en générant un code QR, ou ils peuvent afficher le mot de passe en texte clair après avoir saisi leur code PIN/mot de passe ou confirmé leurs données biométriques. Cependant, Google vient de procéder à un changement qui permettra de rendre ce processus encore plus simple.

En plus d’ajouter une nouvelle fonctionnalité « Espace Privé », la prochaine mise à jour Android 14 QPR2, actuellement disponible dans sa deuxième bêta, Google améliore la visibilité de cette fonctionnalité en introduisant un bouton “Partager Wi-Fi” directement dans les Paramètres rapides.

Partager un mot de passe Wi-Fi devient encore plus rapide sur Android 14

Actuellement, pour partager un mot de passe Wi-Fi, il faut se rendre dans Paramètres > Réseau et Internet > Internet et accéder aux paramètres du réseau Wi-Fi souhaité. Les utilisateurs appuient ensuite sur le bouton “Partager du réseau » ou choisissent de cliquer sur « Code QR » pour connecter un second appareil encore plus vite.

Cependant, ces options de partage sont enfouies dans plusieurs menus, et ne sont donc peut-être pas connues de tous. Désormais, avec la mise à jour Android 14 QPR2 Beta 2, lorsque les utilisateurs tapent sur la tuile “Internet” dans les paramètres rapides, le nouveau bouton apparaît. En appuyant sur ce bouton, les utilisateurs seront invités à saisir leurs données biométriques ou leur code PIN. Une fois la vérification effectuée, ils passeront de manière transparente à l'interface du code QR et du mot de passe en texte clair.

Le transfert de cette fonction dans le menu “Paramètres rapides” permet ainsi aux utilisateurs de lancer le processus de partage en quelques clics, sans avoir à naviguer dans plusieurs menus. C’est donc un excellent moyen de simplifier l’OS de Google, qui peut parfois s’avérer compliqué à maîtriser complètement. En attendant que la fonctionnalité soit disponible pour tous, sachez que Google travaille également sur une toute nouvelle protection anti-hameçonnage qui devrait vous protéger des pirates.