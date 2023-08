YouTube TV engrange toujours plus d’abonnés, c’est l’hémorragie pour les bouquets télévisuels traditionnels

Le prix d’un abonnement à YouTube TV a augmenté de 42 % depuis le lancement du service en 2019. Cela n’empêche pourtant pas le service de streaming télévisuel de Google de continuer de prospérer, à l’inverse des opérateurs de télé câblée « traditionnels », qui continuent de perdre des abonnés.

D’après le site Cord Cutters News, YouTube TV, qui propose une diffusion en direct des chaînes de TV américaines, est le seul opérateur de télé étasunien à avoir enregistré de nouveaux abonnés au deuxième trimestre 2023.C’est de plus en plus inquiétant pour les réseaux traditionnels de TV payante, car un sondage récent les Américains regardent de moins en moins la télévision sur un téléviseur, on peut dire que le secteur traverse une très sérieuse crise.

Cette inversion de la tendance en faveur des services de streaming est évidente depuis que les Netflix, Amazon Prime et autres Disney + se sont imposés dans nos foyers. Même si jusqu’à présent, les téléspectateurs restaient fidèles à certains bouquets et continuaient de payer un abonnement, force est d'admettre que le mouvement des « cord cutters », ces gens qui préfèrent s’abonner à des services de streaming de vidéo plutôt qu’à une offre satellite ou câble, prend de l’ampleur. D’après un rapport de Leichtman Research Group, les opérateurs américains de TV câblée subissent depuis quelque temps déjà une véritable hémorragie d’abonnés.

YouTube TV est le seul service de télévision payante à enregistrer de nouveaux abonnés

Selon l’institut, « Au cours de l’année écoulée, les principaux fournisseurs de télévision payante ont enregistré une perte nette d’environ 5 360 000 abonnés, contre une perte nette d’environ 4 235 000 au cours de l’année précédente ». Si l’heure est grave chez les géants américains de la télévision payante tels que Comcast, le constat n’est pas meilleur pour les distributeurs virtuels de programmes vidéo multicanaux.

Les services de vMVPD, dont Hulu l’une des figures de proue, permettent aux abonnés d’accéder à du contenu télévisuel par Internet. Tous ces prestataires ont perdu des abonnés, à l’exception notable de YouTube TV. La politique agressive de YouTube TV en matière d’acquisition de contenu, l’exclusivité sur certains matchs de la WNBA ou de la NFL, par exemple, est en train de porter ses fruits, au détriment des chaînes de télévision traditionnelles.