Android 13 : la mise à jour arriverait le 24 octobre sur les Galaxy S22, Z Flip 4 et Z Fold 4

Plusieurs semaines après le déploiement d’Android 13 sur les smartphones Pixel par Google, ce serait désormais au tour de Samsung de lancer la nouvelle mise à jour sur plusieurs de ses smartphones haut de gamme.

Il y a quelques jours, Samsung avait officiellement annoncé l’arrivée imminente de sa mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13 lors de sa conférence SDC22 dédiée aux développeurs. Le fabricant coréen n’avait pas donné de calendrier de déploiement exact pour la nouvelle version du système d’exploitation, mais avait promis que la mise à jour serait lancée avant la fin du mois d’octobre.

Désormais, grâce à message officiel sur les forums de Samsung, on sait que la mise à jour pourrait arriver dès la semaine prochaine. En effet, un modérateur a affirmé que de nouvelles fonctionnalités de verrouillage Good Lock conçues pour les appareils Galaxy fonctionnant avec One UI 5.0 seront disponibles les 24 et 25 octobre prochain.

One UI 5.0 pourrait arriver sur les Samsung Galaxy dès la semaine prochaine

Cette annonce de l’arrivée de nouvelles fonctionnalités pourrait signifier que la surcouche One UI 5.0, qui est basée sur Android 13, pourrait être déployée pour tous les utilisateurs dès le 24 octobre prochain. Pour l’instant, on ne sait pas vraiment s’il s’agira d’une nouvelle version bêta ou bien de la version stable, mais comme Samsung a affirmé que One UI 5.0 arriverait dès la fin du mois, il est fort probable qu’il s’agisse enfin de la version finale.

Quoi qu’il en soit, on sait que les fonctionnalités prévues pour Good Lock comprennent une nouvelle option pour les utilisateurs et leurs caméras. Le logiciel fournira un moyen pour les propriétaires de smartphones Galaxy de contrôler les paramètres détaillés de la caméra. Google Lock sera également doté d'une fonction qui permet aux utilisateurs de partager leurs propres paramètres dans l'application avec leurs amis. Samsung chercherait également à inclure un moyen plus facile et plus amusant de partager des liens via Good Lock.

Enfin, Samsung chercherait aussi à améliorer la fonction chronomètre de la barre supérieure de Quick Star et la date dans la barre d'état. La mise à jour de Good Lock élargira également le ClockFace pour les tablettes. Nous devrions en savoir plus sur cette fameuse mise à jour dès la semaine prochaine. Elle devrait arriver en premier sur les Galaxy S22, le Galaxy Z Flip 4, mais aussi le Galaxy Z Fold 4.