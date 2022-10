Galaxy S22 : Samsung annonce l’arrivée imminente de One UI 5.0 avec Android 13

Après des semaines de tests de la mise à jour du firmware One UI 5.0 basé sur Android 13 par le biais d'une poignée de versions bêta sur certains marchés, Samsung a finalement annoncé quand la nouvelle version arrivera sur ses Galaxy S22.

À l’occasion de sa conférence SDC22 dédiée aux développeurs, l’équivalent de la WWDC d’Apple, Samsung a annoncé que sa mise à jour One UI 5.0 basée sur Android 13 est presque prête à quitter la bêta, et ses débuts sur le canal stable des Galaxy S22 sont désormais imminents.

Grâce à la conférence du géant coréen hier soir, on sait désormais que Samsung devrait rendre disponible sa mise à jour dès la fin du mois d’octobre 2022. Sur la base du déploiement de One UI 4.0, les Galaxy S21, Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 devraient tous recevoir One UI 5.0 avant 2023. La bêta est d’ailleurs déjà disponible pour les Galaxy S20 et S21.

One UI 5.0 arrive dès ce mois-ci sur les Galaxy S22

Bien que Samsung souhaite commencer le déploiement de One UI 5.0 dès la fin du mois, tous les utilisateurs de la série Galaxy S22 ne mettront pas la main sur la dernière mise à jour logicielle à la fin du mois. En fonction de votre localisation, vous devrez peut-être attendre patiemment jusqu'aux premières semaines de novembre pour que la mise à jour arrive sur votre smartphone.

Une fois installé, One UI 5 apportera l'expérience de base d'Android 13 pour tous les propriétaires de smartphones compatibles. Certaines des nouvelles fonctionnalités qui seront dans la mise à jour comprennent un ensemble élargi d'options de thèmes de couleurs, l'empilement des widgets pour économiser de l'espace, de nouveaux contrôles pour bloquer les notifications de certaines applications ou encore une expérience Dex améliorée.

One UI 5.0 est également dotée de modes et de routines personnalisés et d'un écran de verrouillage dynamique qui affiche plusieurs visuels sur les appareils Galaxy. Bixby, la plateforme d'assistant vocal de Samsung, a aussi été amélioré pour répondre aux appels au nom des utilisateurs ou partager des messages tapés avec l’interlocuteur.