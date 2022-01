Android 12 fonctionne (presque) à merveille sur le Samsung Galaxy S3

Un développeur a réussi l’exploit d’installer Android 12 sur le Samsung Galaxy S3. Le smartphone, pourtant lancé en 2012, s’en sort étonnamment bien pour faire tourner le système d’exploitation. Quelques bugs sont bien entendu à souligner, tandis que toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles.

Android 12 est encore loin d’être disponible sur tous les smartphones compatibles, mais cela n’empêche pas les développeurs de s’adonner à quelques expérimentations. Parmi les téléphones appréciés des moddeurs, le Samsung Galaxy S3 est certainement l’un des plus populaires. Sorti en 2012, ce dernier a été l’objet de nombreuses idées farfelues. Dual boot, installation de Linux, cela fait bien longtemps que le smartphone ne sert plus qu’à faire tourner Android 4, l’OS sur lequel il a été initialement lancé.

Autrement dit, le gap technologique avec la version actuelle du système d’exploitation se fait ressentir. Mais le Galaxy S3 est-il pour autant incapable de faire tourner Android 12 ? C’est la question que s’est visiblement posée le développeur se faisant appeler html6405. Votre première réaction serait sans doute de répondre que non, le téléphone ne faisait bien évidemment pas partie de la liste des smartphones Samsung compatibles avec la dernière version de l’OS. Et pourtant…

Il parvient à installer Android 12 sur un Galaxy S3

Dans une vidéo que vous pouvez visionner ci-dessous, on voit donc LineageOS 19.0, une ROM non officielle d’Android 12, tourner sur le vieux téléphone. La première chose qui saute aux yeux est sans aucun la facilité avec lequel ce dernier affiche les différents éléments. Certes, on ne peut nier un certain délai dans la réalisation des tâches, mais le Galaxy S3 témoigne encore de ses excellentes performances pour son époque (ou de la bonne optimisation d’Android 12, c’est selon).

L’appareil photo, le WiFi, le Bluetooth ou encore la lecture accélérée de vidéo fonctionne parfaitement. Ceci étant dit, il faut également souligner l’absence de quelques fonctionnalités, ce qui s’explique par la disponibilité encore récente de LineageOS ainsi que les limitations matérielles du smartphone. Il faut aussi la présence de quelques bugs. Impossible notamment de déverrouiller sa carte SIM avec son code PIN. Le module NFC ne fonctionne pas non plus, ainsi que le formatage de la carte SD.