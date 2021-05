Android 12 va permettre d’activer Google Assistant avec le bouton On/Off

Les utilisateurs pourront bientôt activer Google Assistant avec le bouton On/Off de leur smartphone. La fonctionnalité, prévue pour Android 12, a été découverte dans la dernière mise à jour de l’application. Elle accompagnera les commandes vocales et autres gestes spécifiques sur l’écran.

Il existe désormais plusieurs façons d’activer Google Assistant. Il est loin le temps où l’on pouvait simplement prononcer « OK Google », préambule qui sera par ailleurs bientôt inutile pour certaines commandes vocales. Dorénavant, on peut maintenir le bouton d’accueil ou swiper à partir des bords de l’écran pour réveiller l’assistant. Android 12 va introduire deux nouvelles méthodes : le double tapotement sur l’écran, que l’on connaissait déjà, ainsi que l’invocation par le bouton On/Off.

On retrouve en effet dans la dernière version de l’application de nouvelles lignes de codes qui indiquent : « Pour parler à votre Assistant, pressez et maintenant le bouton Power, puis relâchez ». Cette option est déjà proposée par certains constructeurs chinois via leurs surcouches respectives, mais il semblerait que Google souhaite la déployer sur tous les smartphones Android au sein même de l’application.

Activez Google Assistant de multiples façons

Il est d’ores et déjà possible de retrouver cette option dans les paramètres de l’application sous Android 12, du moins sur le Pixel 3 XL. Toutefois, il est pour le moment impossible de l’activer, Google devant visiblement régler encore quelques problèmes de stabilité. La fonctionnalité peut également s’activer à partir des Paramètres du smartphone, dans la section Applications et notifications.

Ce n’est pas la seule fonctionnalité qui a été retrouvée au sein d’Android 12. Les chercheurs ont aussi découvert un nouveau moyen d’autoriser les paiements lorsque le smartphone est déverrouillé ou connecté à Android Auto. Le code indique : « Ignorez la saisie de votre mot de passe ou de votre code de sécurité lorsque votre téléphone est connecté à Android Auto » ainsi que « Payer lorsque [le téléphone est] déverrouillé ».

Nous vous avions déjà parlé de cette option dans notre article sur les fonctionnalités cachées d’Android 12, mais ces lignes de code confirment leur existence. La mise à jour tient par ailleurs à faciliter l’activation des fonctionnalités, en rendant notamment plus pratiques les captures d’écran grâce à un nouveau geste.

Source : XDA Developers