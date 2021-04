Android 12 DP3 rend les captures d’écran plus pratiques grâce à un nouveau geste

Android 12 DP3 change l'interface des captures d'écran en remplaçant la petite croix par des gestes qui permettent de les faire disparaître plus vite avec un simple swipe vers la gauche ou la droite. Google rapproche ainsi le comportement des captures d'écran des autres notifications système.

Vous avez Android 11 ? Prenez une capture d'écran : vous remarquerez qu'une petite miniature de la capture apparaît dans une vignette flottante en bas de l'écran. Cette vignette reste à l'écran quelques secondes avant de disparaître d'elle-même. Pour aller plus vite vous pouvez également tenter de toucher la croix sur le coin droit de la vignette. A l'usage ce système n'est pas toujours pratique – la croix pour faire disparaitre la vignette est trop facile à manquer.

Et la prise accidentelle de captures d'écran lorsque l'on appuie sur les boutons physiques de l'appareil fait souvent perdre à chaque fois quelques secondes dans Android 11. Evidemment ce n'est pas grand chose, mais à la longue cela peut se révéler agaçant. Android 12 semble sur le point de changer cela avec de nouvelles gestuelles plutôt qu'une croix pour provoquer la disparition de la miniature.

Android 12 DP3 : le geste qui fait disparaître les captures d'écran est désormais le même que pour les notifications

La nouveauté a été repérée dès les premières Developers Preview Android 12, mais Google l'a nettement améliorée avec Android 12 DP3. Au début, en effet, il n'était possible de faire glisser la miniature de la capture hors de l'écran pour la faire disparaître que vers la droite. Pour des questions d'ergonomie, la firme a décidé de rendre ce swipe possible vers la gauche comme la droite.

On sait grâce à des références cachées dans le code source de Android 12 DP3 que les versions finales de la prochaine version du système d'exploitation vont lancer un tout nouveau langage design connu sous le nom de code Material NEXT.

On a notamment vu des indices de changements de design radicaux dans le panneau des Réglages rapides, avec des icônes plus carrées et un design des sliders radicalement différent. En permettant à l'utilisateur de swiper ses captures d'écran vers la gauche ou vers la droite, Google semble unifier l'expérience, puisqu'il s'agit du comportement qui est attendu, par exemple, avec les notifications.

Source : Android Police