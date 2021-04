Google Assistant : vous pourrez bientôt lui apprendre à prononcer des noms compliqués

Google a annoncé quelques changements visant à améliorer l’intelligence de son Assistant, notamment au niveau de la reconnaissance des noms peu courants. Il est parfois difficile pour lui de reconnaître des noms qui s’écrivent de la même façon, mais qui se prononcent différemment.

Google reconnaît que son Assistant vocal pourrait être amélioré, notamment sur la compréhension du langage parlé, qui peut varier d’une personne à l’autre. En effet, contrairement au langage écrit, le langage oral n’est pas le même dans toutes les régions d’un même pays, et peut même être différent d’une personne à l’autre.

Jusqu’à présent, il était compliqué pour Google Assistant de reconnaître certains mots tels que les prénoms, puisque ceux-ci peuvent être prononcés différemment même si leur orthographe est similaire. Par conséquent, certains utilisateurs avaient du mal à utiliser des commandes vocales avec l’Assistant, qui ne trouvait tout simplement pas le contact auquel son propriétaire faisait référence.

À lire également : Google Home – Ok Google, voici les meilleures commandes vocales

Google veut rendre son Assistant beaucoup plus intelligent

Bientôt, il sera possible d’apprendre à Google Assistant à énoncer et à reconnaître les noms de vos contacts de la manière dont vous les prononcez. Pour cela, Google Assistant écoutera votre prononciation et s'en souviendra, pour pouvoir à son tour les prononcer correctement.

Google apporte également certaines améliorations pour aider son Assistant à comprendre le contexte d’une conversation. Ainsi, il ne sera plus nécessaire d’utiliser exactement la même formule pour allumer les lumières ou programmer un minuteur. Pour cela, Google utilisera son système BERT, déjà présent pour Search, qui permettra à Assistant de mettre en relation certains mots avec tous les autres mots d'une phrase, plutôt que de les traiter dans l’ordre un par un.

Le géant américain va également utiliser BERT pour améliorer encore la qualité de vos conversations. En effet, Google Assistant utilisera désormais toutes les interactions précédentes et comprendra ce qui est actuellement affiché sur votre smartphone ou votre écran intelligent pour mieux répondre à vos questions. Il est d’ailleurs possible pour Google Assistant de reconnaître certaines commandes vocales sans « OK Google ».

Pour l’instant, toutes ces fonctionnalités seront disponibles dans les prochains jours uniquement en anglais, mais Google compte bien les étendre à davantage de langues dans les mois qui viennent. Il se pourrait que nous ayons à attendre un certain temps, puisqu’il n’est pas facile d’adapter rapidement une telle technologie dans différentes langues. Il est possible que Google évoque toutes ces nouveautés lors de la Google I/O 2021, sa conférence annuelle qui se tiendra du 18 au 20 mai.

Source : The Verge