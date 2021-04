Android 12 DP3 : découvrez toutes les fonctionnalités cachées

Android 12 DP3 cache un certain nombre de fonctionnalités inédites dont un redesign des réglages rapides, des améliorations du mode sombre, ou des améliorations de l'interface de verrouillage sur les tablettes. Nous vous proposons d'en faire l'inventaire dans ce dossier.

La bêta publique de Android 12 devrait arriver dans un peu moins d'un mois : habituellement Google dévoile les nouvelles versions d'Android en marge de sa conférence développeurs annuelle Google I/O. Mais on peut déjà tester Android 12 sur une poignée de smartphones compatibles. Le système d'exploitation en est en effet depuis avril 2021 à sa troisième Developers Preview (la bêta développeurs) et comme à chaque fois on découvre une poignée de nouveautés cachées dans le code source.

Du ménage dans les réglages rapides

La première nouveauté découverte par XDA est une interface des Réglages rapides radicalement différente. On sait depuis la première Developers Preview que Google a l'intention de revoir cette interface. Néanmoins à chaque nouvelle Developers Preview on constate des changements de plus en plus radicaux. Cette nouvelle interface est pour l'instant cachée dans Android DP3, mais un collaborateur de XDA a réussi à l'activer et à prendre la capture écran ci-dessus.

Tout semble changer du design des sliders, aux boutons en passant par le texte et les couleurs. On est curieux de savoir ce qui restera de ce design dans les versions finales de Android 12. On relève par ailleurs un bouton pour éteindre / redémarrer le smartphone. Un ajout logique alors que Google semble décidé à transformer le bouton ON en un déclencheur pour Google Assistant. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut dans Android 12 DP3 – à terme il suffira de maintenir l'appui sur le bouton d'allumage pour déclencher Google Assistant.

Des réglages rapides pour régler les alarmes et accéder à Google Pay

On reste dans les réglages rapides – au détour desquels XDA relève l'apparition de deux nouveautés. On a ainsi des boutons Réglages rapides pour activer / désactiver Google Pay et changer de moyen de paiement ou pour activer / désactiver ou encore régler l'alarme. Des réglages bien pratiques car ils peuvent potentiellement éviter un grand nombre d'interactions inutiles pour aller dans les bons menus de la bonne application. Le nouveau réglage rapide alarme montre l'heure de la prochaine alarme lorsqu'il est activé.

De meilleurs thèmes pour les fonds d'écran sombres

Android 12 va raffiner l'expérience utilisateur au niveau des thèmes de l'interface. Le mode sombre, notamment, est au coeur de toutes les attentions. Google espère réussir à adapter dynamiquement la teinte générale du thème en fonction de la couleur dominante du fond d'écran. Pour cela un algorithme de machine learning analyse le fond d'écran puis applique la teinte appropriée pour le mode clair ou le mode sombre. Pour l'heure, le mode clair est plutôt réussi, mais il y a encore des ratés avec le mode sombre.

Par exemple, rapporte XDA, le fait de mettre un fond d'écran noir a tendance à déboucher sur une teinte violacée du mode sombre, ce qui est évidemment une erreur. Avec Android 12 DP3 un fond d'écran noir débouche sur un mode sombre gris foncé plus agréable et harmonisé. Ce nouveau système de thème dynamique a pour nom de code “monet” en interne. Il n'est pour l'instant pas actif par défaut dans Android 12 DP3 et Google semble encore y apporter beaucoup de modifications. On s'attend néanmoins à ce que tout fonctionne correctement au moment des bêtas publiques qui arrivent dans les prochaines semaines.

L'hibernation des applications libère de l'espace

Avec Android 12 DP3 une fonctionnalité très utile arrive : l'hibernation des applications. Ce dispositif libère de l'espace dès qu'il détecte qu'une application n'est pas très utilisée. L'application voit alors ses permissions révoquées, ses fichiers temporaires supprimés, et elle ne peut plus délivrer de notifications. Une nouvelle interface dans les réglages vous permet de repérer les applications que vous utilisez le moins pour les désinstaller très facilement. De quoi au passage recentrer votre attention sur les applications que vous utilisez souvent, et éviter d'accumuler les applications “zombie”…

Android 12 DP3 muscle le Gaming Dashboard

Depuis la première Developers Preview on remarque que Google est en train de mettre au point une nouvelle barre d'outils, voire carrément un nouveau centre dédié au jeu vidéo. Avec Android 12 DP3 ce centre dédié aux jeux vidéo propose plusieurs fonctionnalités inédites sur smartphone. Les quatre boutons du haut visibles dans l'illustration ci-dessus permettent, de gauche à droite, de prendre une capture d'écran, prendre une capture d'écran vidéo, afficher le nombre d'images par seconde, ou alors activer le mode Ne Pas Déranger. Activer l'une de ces options ajoute un bouton à la barre de menus flottante, de sorte que vous puissiez facilement revenir sur ces réglages même en pleine session de jeux vidéo.

En dessous on a un gros bouton Game Optimization. Lorsque l'on appuie dessus, un menu propose de choisir entre trois optimisations différentes. Le mode Performance maximise le framerate, Standard utilise les réglages par défaut, et Battery Saver (économie d'énergie, on imagine, en Français) réduit le nombre d'images par secondes pour prolonger vos sessions de jeux vidéo. A droite de ce bouton, il y a également un bouton Youtube Live pour lancer un streaming. Ce Gaming Dashboard sera a priori exclusifs aux Pixel dans un premier temps – bien que cela reste à confirmer.

XDA note au passage qu'à ce stade ce Gaming Dashboard s'accompagne d'outils rudimentaires en ligne de commande qui permettent d'activer des optimisations en fonction des jeux. La fonctionnalité devrait néanmoins logiquement disparaître avec les bêta publiques.

Le déverrouillage à une main des tablettes

Qui a dit que Google n'avait des nouveautés Android 12 que sur smartphone ? Il y en a aussi (un peu) pour les tablettes. Google pousse notamment avec DP3 un changement du design de l'interface de verrouillage sur tablette. Le changement visible dans le code source, permet de déplacer le pavé numérique sur la droite ou la gauche de l'écran en fonction de si vous êtes gaucher ou droitier. Habituellement ce pavé est centré sur l'écran des tablettes ce qui peut le rendre plus difficile d'accès avec les pouces.

Lire également : Android 12 – date de sortie, smartphones compatibles, nouveautés, tout savoir sur la mise à jour

Et bien plus encore !

Le code Android 12 DP3 cache une nouvelle animation qui s'affichera lors de la charge

Des indices pointent également vers l'arrivée de cadrants d'horloge personnalisés

XDA a repéré de nombreuses références à la marque “Material NEXT” qui pourrait être le nom du nouveau langage design du système

L'analyse de l'APK de la dernière version des réglages système suggère l'arrivée d'un nouveau Pixel Stand doté d'un système de refroidissement actif. De nombreuses références dans le code s'attachent en effet à régler la vitesse du ventilateur sur un mystérieux dispositif de charge sans fil

Source : XDA