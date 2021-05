Android 12 : découvrez le nouveau design des emojis

Un autre changement de Google dans le design d’Android 12 se trouve au niveau des emojis. Ils sont nombreux à désormais arborer un tout nouveau look, plus moderne, mais surtout plus conforme à celui des autres constructeurs. Petit tour d’horizon.

Android 12 fait partie des mises à jour les plus importantes à date. Outre les nombreuses fonctionnalités qu’il apporte ou qu’il optimise, Google s’est beaucoup concentré sur le design de son système d’exploitation. On y retrouve des changements mineurs, mais appréciables, comme un relooking des widgets et des notifications, tout comme un retravail plus radical de l’interface baptisé Material You.

Les utilisateurs peuvent désormais constater par eux-mêmes toutes les nouveautés intégrées à Android 12, grâce à la première bêta publique disponible depuis peu. Parmi ces derniers, on retrouve notamment les emojis, très utilisés par certains et dont les mises à jour sont scrutées avec attention. Et ils sont nombreux à arborer un design revisité, pour les rendre plus au goût du jour pour les uns, ou par souci de conformité avec les autres constructeurs pour les autres.

Android 12 retravaille le design de ses emojis

C’est un changement qui a lieu chaque année, avec l’arrivée des nouveaux standards Unicode. Google doit ainsi mettre à jour ses emojis afin d’appliquer ses standards, qui ont avant tout pour but d’assurer la bonne compréhension de leur message, qu’importe la personne les ayant dessinés. On remarque par exemple que l’emoji noix de coco n’affiche désormais que la moitié du fruit, ou que le Mont Fuji s’est débarrassé du plan d’eau en dessous de lui. L’horloge, ou encore le smartphone font partie des emojis ayant droit à une nouvelle jeunesse.

Ce sont au total 389 emojis qui adoptent un nouveau design dans Android 12. Globalement, Google a opté pour un style plus minimaliste et flat, afin de faciliter la compréhension visuelle de ces éléments. Ces derniers sont disponibles dès maintenant dans la bêta publique et devraient se trouver dans nos claviers d’ici le déploiement de la version finale. Vous pouvez retrouver la liste complète des changements en cliquant sur le lien ci-dessous.

Source : EmojiGraph