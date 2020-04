Android 11 : l’accès à la caméra et au micro sera bloqué aux applications inactives

Android 11 va introduire un nouveau système de gestion des permissions. La dernière préversion du système permet de révoquer automatiquement toutes les autorisations aux applications qui n’ont pas été utilisées pendant un certain temps. Celles-ci ne pourront plus accéder à la caméra, au micro, à la localisation ainsi qu’à d’autres composants sensibles des smartphones.

Google vient de lancer la Developer Preview 3 (DP3) d’Android 11 en attendant l’arrivée de la première bêta dans les semaines à venir. Parmi les nouveautés repérées dans cette nouvelle version, on retrouve une nouvelle option qui s’inscrit dans la droite ligne des améliorations qu’apporte l’OS pour ce qui est de la gestion des permissions.

La DP2 d’Android 11 inaugurait déjà un meilleur contrôle des permissions. S’appuyant sur ces avancées, la troisième préversion du système introduit une autre option qui permet cette fois-ci de révoquer les autorisations aux applications dormantes.

Android 11 Developer Preview 3 : comment activer le blocage automatique des permissions

Avant d’y venir, voici la manière dont cela fonctionne. Lorsque l’option est activée, les applications qui disposent de permissions permanentes les perdront systématiquement au bout de « quelques mois d’inactivité ». En d’autres termes, si vous ne les utilisez pas après un délai qui n’est pas connu de manière précise pour le moment, les applications concernées ne pourront plus accéder à certains composants et données du smartphone : caméra, microphone, localisation, liste des contacts, etc.

Ceux qui ont installé la Preview d’Android 11 et qui ont reçu la dernière mise à jour peuvent activer l’option en procédant comme suit :

Aller dans Paramètres> Applications et notifications.

et notifications. Sélectionnez une application puis allez dans le menu Autorisations .

. Faites défiler l’écran vers le bas et activer l’option Révocation automatique des autorisations.

Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs d’Android 11 dans la version stable qui sortira l’automne prochain, à moins que Google décide de la retirer en cours de route, ce qui est improbable. Vous voulez en savoir plus sur la prochaine grande version du système ? Consultez notre dossier sur toutes les nouveautés d’Android 11 que nous connaissons pour l’instant.