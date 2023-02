Android : 100 % des applications de pari sportif sont perdantes au jeu de la cybersécurité

Selon les conclusions d'une étude menée sur la sécurité des dix applications Android de paris les plus téléchargées, aucune d'entre elle ne serait totalement à l'abri d'une attaque.

Synopsis a publié un rapport concernant la sécurité des 10 applications de paris sportifs sur Android les plus téléchargées sur le Play Store de Google. La conclusion n’est pas réjouissante : aucune d’entre elles n’est totalement protégée.

Les pirates qui se pencheraient sur leur cas auraient beaucoup à y gagner : ces applications Android téléchargées plus de 21 millions de fois, représentent autant de portefeuilles à siphonner et de données d’utilisateurs à voler. Et selon les chercheurs, les hackers pourraient s’en donner à cœur joie : chaque app possède, en moyenne, 179 vulnérabilités. Ces dernières se concentrent le plus souvent sur une petite partie des composants open source du code, 8 pour cent des 120 et plus paquets habituels, en moyenne.

Les nombreux composants open source des apps de pari sur Android les rendent plus vulnérables

À en croire Synopsys, le problème vient du fait que les programmeurs utilisent des dépendances logicielles open source trop anciennes ou pas assez fréquemment mises à jour. La compagnie précise que toutes les vulnérabilités ne sont pas forcément exposées et accessibles aux utilisateurs, mais il n’en reste pas moins que certaines applications Android utilisent des dépendances qui n’ont pas été mises à jour depuis parfois 12 ans. Une éternité, dans le monde de la cybersécurité.

« L’utilisation de composants obsolètes est une indication que les équipes ne gèrent pas correctement leurs dépendances open source, ce qui démontre qu’elles ne traitent pas correctement le problème de la sécurité de manière générale ». Fait inquiétant, les applications de pari sont largement moins bien sécurisées que la moyenne. Dans une étude portant sur 3335 applications Android publiées en 2021, Synopsys avait noté que dans ce nombre, seuls 64 % d’entre elles exposaient des failles. Le chiffre est de 100 % pour les applications de pari sportif.