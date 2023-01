Play Store : attention à ces applications Android téléchargées plus de 20 millions de fois, elles veulent vous arnaquer

Un nouveau rapport d’un célèbre antivirus a mis en lumière plus d’une dizaine d’applications créées dans le but de voler vos données grâce à de l’hameçonnage, et d’autres qui prétendent vous faire gagner de l’argent. Si vous en possédez une, il faut vite la désinstaller.

Le célèbre antivirus Dr. Web vient de dévoiler l’existence de plus d'une dizaine d'applications malveillantes couvrant une grande campagne d’hameçonnage (phishing), et celles-ci totaliseraient déjà 450 000 téléchargements. Parmi elles, on retrouve des jeux et des applications d’investissement. Elles seraient capables de se connecter à un serveur distant après avoir demandé aux utilisateurs de rentrer leurs informations personnelles. Voici la liste complète des applications incriminées :

Golden Hunt – 100 000 téléchargements

Reflector – 100 000 téléchargements

Seven Golden Wolf blackjack – 100 000 téléchargements (toujours sur Google Play)

Score illimité – 50 000 téléchargements

Big Decisions – 50 000 téléchargements

Jewel Sea – 10 000 téléchargements

Jeu Lux Fruits – 10 000 téléchargements

Lucky Clover – 10 000 téléchargements

King Blitz – 5 000 téléchargements

Lucky Hammer – 1 000 téléchargements

Ces applications vous promettent des récompenses après avoir visionné des pubs

Dr. Web met également en garde contre 3 applications totalisant 20 millions de téléchargements. Ces dernières prétendent être des applications permettant de gagner des récompenses, mais les conditions pour les recevoir sont bien trop exigeantes.

Les applications vous pousseraient à respecter des objectifs quotidiens et à regarder tout un tas de publicités pour générer de l’argent. Le problème, c’est que pour créer un virement vers son compte personnel, celles-ci vous demanderaient de regarder bien trop de publicités. Pire encore, une fois que certains utilisateurs étaient prêts à transformer leurs récompenses en cartes cadeaux à utiliser chez des marchands en ligne, une mise à jour de l’application était venue tout simplement supprimer la fonctionnalité. Voici les quatre applications qui cherchent à vous arnaquer :

Lucky Step – Walking Tracker – 10 millions de téléchargements

WalkingJoy – 5 millions de téléchargements

Lucky Habit : tracker de santé – 5 millions de téléchargements

Wonder Time – 500 000 téléchargements

Comme les applications de phishing, celles-ci communiquaient également avec un serveur commun, ce qui laisse penser que les revenus générés par les publicités que vous visionnez reviennent tous à la même personne. Si vous avez installé une des applications citées ci-dessus, on ne peut donc que vous conseiller de les désinstaller au plus vite.