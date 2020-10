AMD Ryzen 9 5950X : les scores fuitent sur le Net, le CPU enterre la concurrence

Les premiers scores du Ryzen 9 5950X, le prochain CPU haut de gamme d'AMD, viennent de fuiter sur le Net, et ce malgré l'embargo en vigueur. Et autant dire que les résultats ont de quoi inquiéter la concurrence.

Le 8 octobre dernier, AMD a occupé la scène médiatique en dévoilant ses nouveaux CPU lors d'une conférence en ligne. L'équipe rouge a levé le voile sur les AMD Ryzen 5000, “les meilleurs processeurs de gaming au monde“. Parmi les CPU présentés, la star était incontestablement le Ryzen 9 5950X, un monstre de puissance taillé pour le gaming avec ses 16 cœurs et ses 32 threads qui file jusqu'à 4,9 GHz.

Alors que certaines boutiques en lignes européennes ont d'ores et déjà révélé les prix des prochains CPU d'AMD, les scores du Ryzen 9 5950 X viennent de fuiter sur le Net. Difficile de savoir d'où provient cette fuite, alors que tous les médias spécialisés sont censés être sous embargo pendant encore plusieurs jours.

+87,8% de performances face à un Intel Core i9-10900K

Quoi qu'il en soit, les résultats PassMark d'un Ryzen 9 5950 X ont été relayés par nos confrères du site Tom's Hardware. Notez bien que la configuration utilisée pour ces tests reste inconnue. Malgré ce détail, les scores obtenus demeurent impressionnants et confirment bel et bien les ambitions d'AMD avec ce CPU surpuissant.

Ainsi, on découvre que le porte-étendard d'AMD est 34% plus performant que le Ryzen 9 3950 X en single thread et jusqu'à 16% en multi-thread. Pour rappel, le dernier CPU d'AMD est cadencé à 3,4 GHz de base et jusqu'à 4,9 GHz en boost, contre 3,5 GHz et 4,7 GHz pour le précédent processeur de l'équipe rouge.

À lire également : AMD Radeon RX 6000 – les caractéristiques détaillées fuitent sur le Net une semaine avant la présentation

Toujours en single thread, le Ryzen 9 5950X dépasse le Core i9-10900K d'Intel, avec des performances supérieures à hauteur de 16,3%. Un beau résultat, lorsque l'on sait que le Core i9 affiche pourtant des fréquences plus élevées que son concurrent : 3,7 GHz de base et 5,3 GHz en boost. Quant au multi-thread, pas de surprise. Le Ryzen 9 5950 X étant mieux équipé en termes de cœurs et de threads, le CPU d'AMD enterre la concurrence.

Nos confrères de Tom's Hardware notent ainsi un gain des performances de 33,5% par rapport à un Core i9-10980XE, le CPU d'Intel le mieux pourvu en cœurs et en threads (18 cœurs pour 32 threads). Le fossé s'élargit grandement face au Core i9-10900K, avec une hausse des performances de 87,8% ! Ces résultats augurent du meilleur pour le Ryzen 9 5950 X, il faudra évidemment vérifier tout ça lors d'un test complet. Pour rappel, AMD va donner une nouvelle conférence en ligne ce 28 octobre 2020 pour présenter ces prochaines cartes graphiques, les AMD Radeon RX 6000.