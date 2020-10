AMD bat tous les records pour son 3e trimestre 2020 grâce à l’arrivée de PS5 et la Xbox Series X

3e trimestre 2020 record pour AMD, qui profite de l'arrivée prochaine de la PS5 et de la Xbox Series X pour générer son plus gros chiffre d'affaires de l'année. En 2013 déjà, juste avant la sortie de la PS4 et la Xbox One, les résultats de la firme se voyaient à la hausse. L'entreprise se montre par ailleurs optimiste : le 4e trimestre sera encore meilleur, affirme-t-elle.

Alors que la dernière conférence AMD a vu l'annonce RX 6900XT et RX 6800XT, la firme a également dévoilé sur son site ses résultats financiers pour le 3e trimestre 2020. Que ce soit grâce à l'arrivée prochaine des consoles next gen ou grâce aux premiers benchmarks du Ryzen 9 5950X qui enterre une nouvelle fois Intel, la stratégie d'AMD d'être présente sur tous les fronts a payé. L'entreprise a engendré pas moins de 2,8 milliards de dollars de chiffres d'affaires sur Q3, soit 1 milliard de plus que Q2. Le bénéfice net s'élève quant à lui à 390 millions de dollars.

L'approche de la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X n'y est sûrement pas pour rien. En 2013, alors que Sony s'apprêtait à lancer sa PS4 et Microsoft sa Xbox One, AMD enregistrait déjà 1,46 milliard de dollars de revenus à son 3e trimestre, contre 1,16 milliard à son 2e. Néanmoins, le constructeur se porte nettement mieux cette année, puisque ces derniers résultats sont quasiment deux fois supérieurs à ceux de 2013.

AMD prévoit des résultats encore meilleurs pour le 4e trimestre 2020

En plus de son rachat de Xilinx pour 35 milliards de dollars, AMD confirme donc qu'elle ne connaît pas la crise et rappelle que l'arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X n'est pas seule responsable pour ces résultats plus qu'encourageants. La division “Computing and Graphics” a en effet généré à elle seule 1,67 milliard de recettes à l'entreprise.

Il paraît cependant très probable que le 4e trimestre 2020 s'avère encore plus fructueux pour la firme. Cela avait déjà été le cas en 2013. AMD prévoit ainsi de toucher 3 milliards de dollars (à 100 millions près) sur Q4, soit une hausse de 41% par rapport à 2019 sur la même période. Selon Lisa Su, PDG de l'entreprise, ces chiffres sont avant dus aux nombreuses avancées technologiques permises par ses GPUs et CPUs.

Source : AMD