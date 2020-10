AMD Ryzen 5000 Zen 3 : voici tous les prix en euros

Les AMD Ryzen 5000 basés sur l'architecture Zen 3 sont apparues sur plusieurs boutiques en ligne en Europe. On y découvre un premier aperçu à titre indicatif des prix en euros.

Le 8 octobre dernier, AMD a levé le voile sur les nouveaux processeurs Ryzen 5000 basés sur l'architecture Zen 3. Orientés gaming, les CPU seront disponibles à partir du 5 novembre 2020. Lors de la conférence, AMD a dévoilé les prix en dollars des processeurs. Les Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X et Ryzen 5 5600X seront donc vendus à des prix situés en 299 dollars et 799 dollars.

Quelques jours après l'annonce, la boutique en ligne britannique CCL Online a mis en ligne tous les prix en euros des Ryzen 5000. Evidemment, les tarifs affichés par le site peuvent varier d'un pays à l'autre, notamment en fonction des taxes locales en vigueur. On vous invite donc à prendre les prix affichés avec du recul en attendant l'arrivée des CPU chez des revendeurs français.

Lire également : tout savoir des AMD Ryzen 5000

Des prix allant de 317 euros à 862 euros pour les Ryzen 5000 Zen 3

Sur le site de CCL Online, les CPU d'AMD sont proposés à des prix allant de 317 à 862 euros. Ces tarifs n'ont rien de surprenant au vu des habitudes de la firme basée à Santa Clara. Voici la grille tarifaire mise en ligne récemment par CCL Online :

Ryzen 9 5950X : 862,79 euros

Ryzen 9 5900X : 580,88 euros

Ryzen 7 5800X : 476,30 euros

Ryzen 5 317,16 : 317,16 euros

Comme on vous le disait plus haut, les prix peuvent varier d'un pays européen à l'autre. Comme le rapportent nos confrères de Hardware Cooking, les prix apparus sur des boutiques au Portugal et en Espagne diffèrent des tarifs affichés par CCL Online.

Prix au Portugal

Ryzen 9 5950X : 829,90 euros

Ryzen 9 5900X : 569,90 euros

Ryzen 7 5800X : 469,90 euros

Ryzen 5 317,16 : 312,90 euros

Prix en Espagne

Ryzen 9 5950X : 849 euros

Ryzen 9 5900X : 599 euros

Ryzen 7 5800X : 479 euros

Ryzen 5 317,16 : 315 euros

En attendant des informations officielles, on vous invite donc à prendre les prix affichés comme de simples indicateurs. Les prix français devraient en effet se situer dans ces eaux-là. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Hardware Cooking