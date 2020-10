AMD Radeon RX 6000 : les caractéristiques détaillées fuitent sur le Net une semaine avant la présentation

À une semaine seulement de la présentation officielle, les caractéristiques techniques complètes des Radeon RX 6000, les prochaines cartes graphiques d'AMD, viennent de fuiter sur le net.

Souvenez-vous, le 8 octobre dernier, AMD a présenté en grande pompe les Zen 3 Ryzen 5000, ” les meilleurs processeurs de gaming au monde“. Disponibles dès le 5 novembre 2020, ces CPU gravés en 7nm promettent des performances exceptionnelles. Lisa Su, la PDG de l'équipe rouge, promet ainsi que le nouveau Ryzen 9 est 2,8 fois plus puissant que l'Intel Core i9-10900K, le chevron actuel de son concurrent.

Cette conférence nous a permis de découvrir en détail le Ryzen 9 5950X, un monstre du gaming affiché à 799$ et doté 16 coeurs, 32 threads qui file jusqu'à 4,9 GHz. Après avoir axé l'intégralité de la présentation sur ces nouveaux CPU, AMD a tenu à faire un petit teasing autour des Radeon 6000, ses prochaines cartes graphiques.

Avec la promesse de faire de la 4K 60 FPS sans difficulté, Lisa Su affiche ses ambitions et veut s'imposer comme une alternative viable aux GeForce RTX 3000 de Nvidia. Pour en savoir davantage, la responsable a donné rendez-vous au public le 28 octobre 2020 pour une nouvelle conférence digitale dédiée aux derniers GPU de la marque.

Les caractéristiques des Radeon RX 6000 fuitent sur le Net

Seulement, l'effet de surprise risque bien d'être gâché. En effet, le site Videocardz.com vient de publier les caractéristiques techniques détaillées des Radeon RX 6000. Ainsi, on apprend que la Radeon RX 6900 XT, également surnommée Big Navi, sera équipée du GPU Navi 21 XTX. Elle intégrera 80 unités de calcul et 5120 processeurs de flux. Le site évoque un GPU tournant à 2040 MHz (2330 MHz en boost), le tout accompagné de 16 Go de mémoire GDDR6 en 256-bit.

Concernant le milieu de gamme, la RTX Radeon RX 6800 XT reposera sur le GPU Navi 21 XT, pour 72 unités de calcul et 4608 processeurs de flux. Quant à la fréquence du GPU, Videocardz.com affirme qu'elle est de 2015 MHz (2250 MHz en boost). On retrouve un ensemble mémoire identique à la RX 6900 XT.

Veuillez laisser ce champ vide Abonnez-vous gratuitement à la newsletter Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

À lire également : AMD Radeon RX 6900 XT, 6800 XT et 6700 XT – la fiche technique des cartes fait surface

Enfin la carte la plus accessible, à savoir la Radeon RX 6800 sera développée autour d'un GPU Navi 21 XL, pour 64 unités de calcul et 4096 processeurs de flux. Sans surprise, les fréquences vont de pair : 1850 MHz (2150 MHz en boost). Toujours aucun changement à signaler côté mémoire, avec les mêmes 16 Go GDDR6.

Bien entendu, il convient de prendre ses spécificités techniques avec des pincettes. Il faudra attendre le 28 octobre prochain pour savoir officiellement ce qu'ont les Radeon RX 6000 dans le ventre.

Source : Videocardz