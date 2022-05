AMD officialise les Ryzen 7000, les nouveaux CPU arriveront fin 2022

AMD a présenté ses Ryzen 7000 à l’occasion du Computex 2022. Ses nouveaux processeurs s’appuieront sur des cœurs Zen4 qui sont gravés en 5 nm chez TSMC, ainsi que sur des I/O Die gravés en 6 nm intégrant un GPU RDNA 2. Le lancement commercial aura lieu durant l’automne 2022.

Comme chaque année, AMD profite du Computex pour annoncer quelques nouveautés. Et c’est bien normal : le salon taïwanais est l’un des rendez-vous incontournables pour tout le marché informatique. Cette année, ce sont les Ryzen 7000 qui étaient particulièrement attendus. Nous évoquons ces composants depuis plusieurs mois déjà. Et, bien heureusement, AMD n’a pas raté cette occasion en or : le fondeur américain a bien dévoilé une première partie des caractéristiques techniques de ses processeurs. Nous vous avons placé la vidéo officielle de présentation en fin de cet article.

Lire aussi – Intel Alder Lake i7-12800HX : des gains de performances décevants, d’après les premiers benchmarks

Première information, les Ryzen 7000 seront disponibles dès cette année. La date précise n’a pas été évoquée. Mais Lisa Su, la patronne d’AMD, a annoncé que le lancement commercial aurait lieu dans le courant de l’automne 2022. Soit avant la fin de l’année (mais pas avant fin septembre non plus). Cela ne veut pas dire qu’ils seront largement disponibles, puisque la pénurie de composants devrait se poursuivre, au moins, jusqu’en fin d’année (et ce même si la tension sur les fabricants semble moins élevée).

Les Ryzen 7000 s'appuient sur des coeurs Zen4 gravés en 5 nm

Deuxième information, les Ryzen 7000 s’appuient bien évidemment sur les cœurs Zen4. Il y a deux « chiplets » par processeur. Ils sont gravés en 5 nm chez TSMC. C’est la première fois que des processeurs de PC sont gravés en 5 nm… si vous mettez de côté les M1 d’Apple et le Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm qui profitent déjà de cette finesse. Bon. Selon AMD, ces cœurs offrent une amélioration de 15 % des performances. En outre, le fondeur confirme que le processeur peut être overclocké au-delà des 5 GHz.

Autre nouveauté du Ryzen 7000 : l’I/O Die. Il est gravé en 6 nm. Il intègre un GPU RDNA2 pour des solutions sans GPU dédié. Il est compatible DDR5 et PCIe 5.0. Une fuite affirmait le mois dernier que les processeurs fonctionnant avec le socket AM5 ne seraient plus compatibles que DDR5. Et cela se confirme aujourd’hui. AMD a d’ailleurs donné quelques détails supplémentaires à propos des cartes mères avec cette interface. Elles supportent jusqu’à 4 écrans (en HDMI 2.1 ou DisplayPort 2), jusqu’à 14 ports USB type-C, le WiFi 6E et le Bluetooth LE 5.2. ASRock, Asus, MSI, Biostar et Gigabyte feront partie des premières marques à proposer des cartes-mères AM5.