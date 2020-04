Amazon va bientôt concurrencer Google Stadia dans le cloud gaming directement sur Twitch !

Amazon planche sur un service de jeux vidéo dans le cloud concurrent de xCloud et Stadia depuis deux ans. A en croire un article du New York Times, le service serait baptisée en interne Project Tempo. Il permettrait à ses utilisateurs de jouer directement dans Twitch. Amazon prépare également sur un jeux de combat en équipe baptisé Crucible.

Amazon est, vous le savez, avec AWS, l’un des principaux acteurs de l’informatique dans le cloud. Du coup, après l’annonce des premières plateformes de jeu vidéo en streaming Google Stadia et Microsoft xCloud, on était en droit de se demander ce qu’Amazon comptait faire. Or on apprend grâce à un article du New York Times que la firme travaille en réalité sur un tel service depuis deux ans. Une initiative qui est baptisée en interne Project Tempo.

Amazon cherche au passage à créer des synergies avec d’autres de ses services comme le fait Google Stadia avec YouTube par exemple. Ainsi, les efforts d’Amazon semblent se concentrer autour de Twitch, la plateforme de streaming pour les gamer. Il deviendrait alors possible de jouer à des jeux sur Twitch en plus de regarder des vidéos de joueurs. Le vice-président d’Amazon pour les services jeux et studios Mike Frazzini explique cité par NYT : « notre vue d’ensemble, c’est d’essayer de prendre le meilleur d’Amazon et de l’apporter dans les jeux ».

Et d’ajouter : « nous avons travaillé sur cette question pendant un moment, mais faire des jeux prend du temps, et nous apportons beaucoup des pratiques d’Amazon pour faire des jeux ». Si la firme réussissait son pari, elle pourrait attirer des millions de nouveaux clients pour ses autres plateformes et services. Signe que la menace est déjà perçue depuis un certain temps par la concurrence, on se souvient des déclarations de Phil Spencer, responsable de la division jeux chez Microsoft.

Immédiatement après le lancement de Stadia, Microsoft avait en effet estimé qu’à moyen-long terme, ses principaux concurrents seraient Google, mais aussi Amazon. Outre cette incursion dans le jeu vidéo dans le cloud, on apprend qu’Amazon est en train de développer son premier jeu vidéo. Baptisé Crucible, il doit être lancé dans le courant du mois de mai 2020. Il s’agit d’un jeu vidéo de combat en équipe. On sait par ailleurs qu’Amazon travaille sur un autre jeu gratuit basé sur Le Seigneur des Anneaux.

