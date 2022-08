Amazon s’intéresse à EA, les iPhone 14 seront lancés le 7 septembre, c’est le récap’ de la semaine

Amazon pourrait bientôt racheter EA, la Keynote Apple aura lieu le 7 septembre, la PS5 coûte désormais 550 euros, c’est le récap’ de la semaine.

Vous êtes passés à côté des actus clefs des derniers jours en cette dernière semaine du mois d’août ? Pas d’inquiétude, on fait le point dans le récap’ de la semaine ! Alors qu’Amazon serait sur le point de racheter Electronic Arts, Blackview présente sa Tab 13 et Apple officialise la date de sa prochaine Keynote qui se tiendra le 7 septembre 2022. Côté test, on vous dit tout du Galaxy Z Fold 4, du Vivo X Fold et du OnePlus 10 T.

Electronic Arts pourrait être racheté par Amazon

C’est l’agrégateur Good Luck Have Fu qui a révélé qu’Amazon envisagerait de racheter Electronic Arts. Les adaptations de grands jeux vidéo ont le vent en poupe et ce rachat permettrait au géant du e-commerce de devenir l’un des nouveaux géants du jeu vidéo. Amazon pourrait notamment exploiter certaines licences populaires via sa plateforme Amazon Prime Video. Pour l'instant aucune déclaration officielle n'a été faite de la part d'Amazon ou EA.

Lire : Amazon pourrait racheter Electronic Arts et créer un géant mondial du jeu vidéo

Internet sans Wi-Fi ni carte SIM, c’est possible…

Blackview vient de présenter sa nouvelle tablette, dont la particularité est de pouvoir se connecter à Internet sans Wi-Fi ou carte SIM. En effet, la technologie de données virtuelles SIMO vous permet de vous déplacer et de vous connecter dans le monde entier. La Tab 13 est propulsée par un processeur MediaTek Helio G85 et elle propose 6Go de RAM. La tablette sera disponible en France à partir du mois d’octobre sur le site officiel de Blackview et sur Amazon et coûtera environ 180 euros.

Lire : Cette tablette Android vous permet de naviguer sur Internet sans Wi-Fi ni carte SIM

C’est officiel, l’iPhone 14 sortira cet automne

La date de la prochaine Keynote a été confirmée par Apple dans une invitation envoyée aux journalistes et se tiendra donc le 7 septembre 2022. Cet événement sera l’occasion pour la marque de présenter les Apple Watch Series 8 ainsi que sa future gamme d’iPhone 14. La conférence a été baptisée « Far out ». Reste à savoir si cette dénomination fait référence à des améliorations photo que le géant américain pourrait apporter à ses futurs smartphones.

Lire : iPhone 14 : Apple confirme le lancement des smartphones le 7 septembre 2022

Le prix de la PS5 en hausse

C’est jeudi dernier que Sony a annoncé l’augmentation du tarif de sa PS5 dans un billet de blog. La firme japonaise explique avoir été contrainte de monter ses prix à cause de l’inflation des dernières semaines. Il vous faudra désormais dépenser 549,99 euros pour vous procurer la PS5 standard et 449,99 euros pour la Digital Edition.

Lire : La PS5 augmente son prix et coûte désormais 550€, Sony promet plus de stocks

En France, les boutiques Xiaomi ferment leur porte les unes après les autres

Mardi 23 août, toutes les boutiques Xiaomi Store françaises annonçaient leur fermeture. Un événement qui s’explique par la liquidation judiciaire de la société Tell Me, le gérant des Xiaomi Store. Le constructeur espère « reprendre rapidement des activités normales » et rassure les utilisateurs français et les Xiaomi Fans en leur rappelant « qu’ils peuvent toujours découvrir les produits Xiaomi sur le site officiel mi.com.fr ».

Lire : Xiaomi : presque toutes les boutiques ferment en France, que se passe-t-il ?

Nos tests de la semaine

Galaxy Z Fold 4 : un excellent choix à condition d’avoir le budget…

Avec le Galaxy Z Fold 4, Samsung propose un nouveau smartphone pliable d’excellente facture qui pourrait vous intéresser si vous êtes prêt à y mettre le prix. Avec ses deux écrans de qualité, sa partie logicielle impeccable, son joli design et sa puissance, ce nouveau modèle est vraiment séduisant. On regrette que la partie photo et l’autonomie ne soient pas meilleures et on aurait aimé découvrir le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran.

Lire : Test Galaxy Z Fold 4 : l’innovation à son paroxysme, mais à quel prix ?

Vivo X Fold : le galaxy Z Fold enfin face à un concurrent solide

Vivo se lance dans les smartphones pliables et les équipes de Phonandroid ont eu l’occasion de tester le premier modèle de la marque. Le X Fold, dont le design rappelle celui des Galaxy Z Fold, mesure 74,5 mm de largeur, est doté d’un énorme module photo mais n’est pas certifié contre l’eau. Le smartphone fonctionne sur l’interface Origin OS et il est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 1. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir notre prise en main complète du Vivo X Fold.

Lire : Prise en main du Vivo X Fold : un ambitieux concurrent du Galaxy Z Fold 4

OnePlus 10 T : un excellent rapport qualité/prix

Si vous recherchez un smartphone puissant à moins de 800 euros, le OnePlus 10T pourrait être une belle option. Avec son joli design, ses performances, sa qualité d’écran AMOLED et son capteur grand-angle, le OnePlus 10T est un smartphone séduisant au bon rapport qualité/prix. On regrette l’absence de port microSD, l’autonomie moyenne et la charge qui pourrait être plus rapide.

Lire : Test OnePlus 10T : vous reprendrez bien un peu de T ?