Amazon pourrait racheter Electronic Arts et créer un géant mondial du jeu vidéo

D'après des informations fournies par l'agrégateur Good Luck Have Fun, Amazon serait sur le point de racheter l'un des poids lourds du jeu vidéo : Electronic Arts. Si cette opération venait à être actée, le géant du e-commerce deviendrait également un géant du JV.

Mise à jour du vendredi 26 août à 14h16 :

Selon un tweet publié par Bloomberg et citant des sources de la chaîne américaine CNBC, Amazon ne ferait pas d'offre de rachat d'EA aujourd'hui. D'après le journaliste David Faber, la société Comcast (maison-mère de CNBC) se serait positionnée pour racheter EA avant de finalement renoncer à l'opération. Notez toutefois que l'action de l'éditeur américain a bondi de 6,2% sur le pré-marché suite aux publications de plusieurs médias américains sur l'offre de rachat supposée d'Amazon pour EA.

Amazon is not going to make a bid for Electronic Arts, sources tell CNBC's @DavidFaber. Shares of $EA surged earlier on a report citing a "rumor." pic.twitter.com/k7wk0Fy7xv — CNBC Now (@CNBCnow) August 26, 2022

Article original

Visiblement, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft a fait des envies parmi les poids-lourds de la Tech. En effet et selon plusieurs sources de l'agrégateur GLHF (Good Luck Have Fun) relayées par USA Today, Amazon devrait annoncer ce vendredi 26 août 2022 le dépôt d'une offre de rachat officielle pour acquérir Electronic Arts, l'éditeur américain à l'origine de licences célèbres comme Apex Legends, FIFA, Madden et plus encore.

Depuis plusieurs semaines maintenant, des rumeurs concernant un rachat potentiel d'EA par Disney, Amazon ou Apple se font de plus en plus insistantes. Or et d'après les sources en interne de GHLF, Amazon aurait finalement fait une offre et l'annonce pourrait avoir lieu ce vendredi 26 août 2022.

Amazon bientôt à la tête d'EA ?

Si Amazon devient bel et bien le propriétaire d'EA, l'entreprise américaine se retrouverait à la tête de licences particulièrement populaires auprès des joueurs qu'elle pourrait exploiter via Amazon Prime Video. Depuis quelques années maintenant, les adaptations de grands jeux vidéos sur le petit écran ont le vent en poupe.

Le résultat est parfois brillant, comme Arcane (League of Legends) ou The Witcher, mais frôle parfois la catastrophe, comme en témoigne la dernière série Resident Evil produite par Netflix. En ayant les licences EA dans son escarcelle, Amazon serait tout à fait libre d'adapter en série des franchises cultes de l'éditeur comme Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Battlefield, Medal of Honor ou encore Need for Speed.

Rappelons qu'Amazon est déjà bien implanté sur le marché du jeu vidéo, la compagnie américaine étant notamment propriétaire de Twitch, l'une des plateformes de streaming les plus consultés au monde. Par ailleurs et depuis septembre 2020, la société fondée par Jeff Bezos a lancé Amazon Luna, un service de cloud gaming pensé pour concurrencer Stadia et xCloud.

Précisons que nos confrères de GHLF ont contacté Amazon et EA dans l'espoir d'obtenir des commentaires sur ses déclarations, sans succès pour l'instant. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons du nouveau sur le sujet.