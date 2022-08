Xiaomi : toutes les boutiques ferment en France, que se passe-t-il ?

A la surprise générale, la quasi-totalité des Xiaomi Store viennent de fermer leurs portes en France. Les comptes Instagram officiels de plusieurs magasins affichent tous le même message, annonçant la fin de leurs activités dans l'Hexagone.

Mise à jour du 24 août 2022 à 15h18 :

Nous venons d'obtenir une déclaration de Xiaomi sur cette affaire. De ce qu'il en ressort, Xiaomi n'est donc pas à l'origine de la fermeture des boutiques françaises. La société Tell Me, gérant des Xiaomi Store, a été placée sous liquidation judiciaire en juillet 2022, et Xiaomi cherche actuellement un repreneur. Voici la déclaration du constructeur dans son intégralité :

“Xiaomi a pris connaissance de la décision du Tribunal de justice de Créteil, plaçant la société Tell Me, gérant des Xiaomi Store en France, en liquidation judiciaire, Xiaomi travaille à reprendre rapidement les activités normales. Depuis notre arrivée officielle en France en 2018, nous avons pris soin d'établir des relations solides avec nos utilisateurs, Xiaomi Fans et partenaires, et nous les remercions tous pour leur soutien. Les utilisateurs français et les Xiaomi Fans peuvent toujours découvrir les produits Xiaomi sur notre site officiel mi.com.fr qui connaît une forte croissance depuis la crise du Covid, et chez nos différents partenaires en ligne, en magasins et chez les opérateurs”.

Article original

Nous venons d'apprendre une nouvelle troublante concernant Xiaomi. En effet, les comptes Instagram de nombreuses boutiques Xiaomi Store françaises annoncent leur fermeture subite. Tous les magasins du constructeur chinois ont cessé leurs activités dans l'Hexagone depuis ce mardi 23 août 2022 à 17h, si l'on en croit la publication d'un employé sur Facebook.

Selon sa déclaration, toutes les boutiques installées en France sont concernées par cette mesure, à l'exception de celle des Champs-Elysées, qui fait d'ailleurs plus office de vitrine pour les produits de la marque qu'autre chose.

En d'autres termes, les clients qui avaient pour habitude de se rendre dans un Xiaomi Store pour recourir à des services de SAV devront désormais passer obligatoirement par le site internet de Xiaomi. Visiblement, sur les 7 Xiaomi Store recensés en France sur le site officiel de la firme, six ferment donc leurs portes, laissant sur le carreau des dizaines d'employés.

Xiaomi ferme subitement ses boutiques en France

Dans le détail, cette fermeture subite concerne donc les boutiques de :

Toulouse

Lyon

Velizy 2

Sebastopol (Paris)

Forum des Halles (Paris)

Lille

Selon les déclarations de cet employé dans les commentaires de sa publication, il affirme que la procédure s'était enchaînée à une vitesse folle, la fermeture ayant été décrétée peu de temps avant son entrée en vigueur.

Comme on peut le voir sur les publications Instagram des différents Xiaomi Store français, le service client de Xiaomi reste toutefois joignable pour tout demande concernant un dossier en cours au numéro suivant : 0 805 37 09 16.

Nous avons tenté de contacter Xiaomi dans l'espoir d'avoir d'avoir une déclaration officielle sur le sujet. Pour l'instant, nous attendons leur retour et nous mettrons évidemment à jour cet article dès que nous en saurons davantage. Par ailleurs, nous avons essayé d'entrer en contact avec un employé concerné. Selon lui, il ne pourra rien dire avant d'avoir reçu sa lettre de licenciement.

Précisons qu'après avoir mené quelques recherches, la société en charge des boutiques Xiaomi Store en France était en redressement judiciaire depuis juillet 2022. Seulement, aucun repreneur ne s'est manifesté pour reprendre l'activité.